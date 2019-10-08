Экономика

Москва 24Москва 24Зарплата таксистов в России за два года выросла почти вдвое

В других городах-миллионниках таксисты в среднем зарабатывают 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, за два года зарплаты выросли почти в два раза. Для сравнения, в миллионниках ежемесячный доход в 2017 году составлял 35 тысяч рублей, в 2018-и – 63 тысячи рублей.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось

Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза

Средний доход таксистов в России с 2017 года вырос в полтора раза и достиг в 2019-м году 63 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации. Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».
Известия02:00

Подробнее о событии

Зарплата таксистов в России за два года выросла почти вдвое

Москва 2409:50

СМИ: Средний доход таксистов в России вырос в полтора раза с 2017 года

RT на русском05:22

Объем рынка такси в России может достичь 709 млрд рублей в 2019 году

ТАСС02:08

Стало известно, сколько зарабатывают столичные таксисты

Вечерняя Москва02:30

Исследование: Зарплата таксистов в столице составляет около 83 тыс. руб. в месяц

Агентство Москва02:30

В Санкт-Петербурге таксисты зарабатывают на уровне Москвы

REGNUM02:50

Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза

Известия02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 17:25, Вашингтон

Сколько зашибают таксисты в России

Вести.UZ08:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 17:25, Вашингтон
Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Политика

Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»

Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Lenta.ru 14:31
Гаджеты

Intel снизила цены на процессоры

Решение Intel Intel снизила цены на процессоры девятого поколения серии Core F — на те модели, где отсутствует интегрированная графика.
CNews 02:43
Политика

Президент Эквадора покинул столицу из-за протестов

Правительство и президент Эквадора покинули столицу страны Кито из-за массовых протестов против президента Ленина Морено, сообщает издание El Mundo.
Московский Комсомолец 09:13
Общество

Ученые выяснили, как на развитие рака влияет употребление грибов

Российская газета 00:00
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru 02:29
Кино

Вышел трейлер четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти»

В YouTube на официальном канале Adult Swim опубликован трейлер четвертого сезона популярного мультсериала «Рик и Морти».
Культуромания вчера в 03:52
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому

Коммерсантъ 08:38
Общество

Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей

Ответчиками по иску в суде выступили производитель жидкого средства ООО "АМС медиа" и гипермаркет "Ашан".
ТАСС 12:00
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.
Национальная служба новостей 10:32
Путешествия

Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на Турцию в октябре

Полеты продлены В пресс-службе туроператора TEZ Tour сообщили, что в связи с высоким спросом на Турцию было принято решение о продлении полетной программы в Анталью из Уфы, Самары, Екатеринбурга и Новосибирска до 20-х чисел октября.
Интерфакс 04:55
Шоу-бизнес

Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
Российская газета 12:16
Экономика

Нелегальный рынок такси вырос в России на 35% за два года

С 2017 года объем рынка нелегального такси объем в денежном выражении вырос на 35% с 75 млрд рублей до 101 млрд рублей в текущем году.
Газета.Ru 13:12
Происшествия

На Украине рабочего залило расплавленным металлом

РИА Новости 13:59
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Интерфакс 01:30
Футбол

Джампаоло установил антирекорд в «Милане»

Марко Джампаоло установил антирекорд по продолжительности работы на посту главного тренера «Милана».
Sportbox.RU 14:48
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания вчера в 04:57
Здоровье

Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Газета.Ru 04:16
Политика

Генсек ООН заявил о риске невыплат зарплат сотрудникам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о крупнейшей за последние годы нехватке средств в Организации в связи с задержанием государствами-членами взносов в бюджет и предупредил о риске невыплат зарплат сотрудникам и поставщикам, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 14:20
Происшествия

Анапский судья пытался продать решение апелляции

Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева, сообщила пресс-служба ведомства.
Коммерсантъ 11:57
Происшествия

Два человека пострадали при столкновении трамваев на востоке Москвы

Интерфакс 14:39
Общество

В онкоцентре Блохина отвергли данные об увольнении около 50 медсестер

Как рассказали в окнкоцентре, 7 октября подписали лишь заявление об увольнении замдиректора детской онкологии и гематологии.
Газета.Ru вчера в 13:16
Политика

В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

RT на русском 08:09
Футбол

Сборная России перед матчем с Шотландией тренируется без травм

Петербургский дневник вчера в 06:30
Общество

Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех

В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Культура

В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»

Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ 06 октября в 08:58
Армия и оружие

Хуситам достались трофеи в виде бельгийских автоматов FN F2000 саудовского спецназа Нацгвардии

В кадр попал представитель хуситского отряда, у которого в руках штурмовая винтовка FN F2000 бельгийского производства.
Военное обозрение вчера в 08:54
Происшествия

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Вести.Ru 12:05
Политика

Сенаторы США обвинили Россию в помощи Трампу на выборах

На сайте комитета по разведке Сената США опубликован доклад, в котором говорится, что расследование выявило активность российских хакеров из "Агентства интернет-исследований" в 2016 году, направленную на оказание явной поддержке кандидату в президенту Дональду Трампу.
Московский Комсомолец 16:07
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

ТАСС 09:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное