Средний доход таксистов в России с 2017 года вырос в полтора раза и достиг в 2019-м году 63 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации. Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».

с чего всё началось

В других городах-миллионниках таксисты в среднем зарабатывают 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, за два года зарплаты выросли почти в два раза. Для сравнения, в миллионниках ежемесячный доход в 2017 году составлял 35 тысяч рублей, в 2018-и – 63 тысячи рублей.

Зарплата таксистов в России за два года выросла почти вдвое

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