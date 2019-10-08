Экономика

ИзвестияИзвестияЗарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза

В городах с населением более 500 тыс. человек доходы выросли с 24 тыс. до 47 тыс. рублей. Эксперты Аналитического центра связывают этот скачок с приходом и популяризацией в городах агрегаторов. В исследовании отмечается, что в 2019 году агрегаторы заняли порядка 60% легального рынка такси.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза

Средний доход таксистов в России с 2017 года вырос в полтора раза и достиг в 2019-м году 63 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации. Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».
Известия02:00

Подробнее о событии

Стало известно, сколько зарабатывают столичные таксисты

Вечерняя Москва02:30

СМИ: Средний доход таксистов в России вырос в полтора раза с 2017 года

RT на русском05:22

В Санкт-Петербурге таксисты зарабатывают на уровне Москвы

REGNUM02:50

Зарплата таксистов в России за два года выросла почти вдвое

Москва 2409:50

Исследование: Зарплата таксистов в столице составляет около 83 тыс. руб. в месяц

Агентство Москва02:30

Объем рынка такси в России может достичь 709 млрд рублей в 2019 году

ТАСС02:08

Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза

Известия02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 14:32, Ашберн

Сколько зашибают таксисты в России

Вести.UZ08:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 14:32, Ашберн
Транспорт

Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах

Московский городской суд признал незаконной платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», поддержав требование столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
РБК 13:41
Наука

Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака

Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.
Ugpressa.ru 00:45
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия

Бывший начальник якутского рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО

Якутские следователи сегодня днем объявили о смерти бывшего начальника рудника «Мир» Алексея Бурксера.
ФедералПресс 04:54
Футбол

Истекла дисквалификация бывшего президента УЕФА Платини

Дисквалификация бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини истекла.
МК-Спорт 07:13
Политика

В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.
RT на русском 09:59
Экономика

В России предложили максимально поднять налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9 процента.
Lenta.ru вчера в 14:23
Шоу-бизнес

Онколог отреагировал на сообщения о выписке Заворотнюк

Газета.Ru 11:06
Происшествия

В Москву из Германии прибыл поезд с зараженным радиацией вагоном

РБК 14:26
Шоу-бизнес

Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова

Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 08:31
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика

СМИ сообщили о возможной отставке губернатора ХМАО в октябре

Глава Югры может сложить полномочия за год до окончания срока Во второй половине октября может быть снят с должности губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
Правда УрФО вчера в 23:48
Экономика

В России мигрантам запретят торговать на рынках

С 2020 года в России иностранным гражданам запретят торговать на рынках и в палатках.
Клопс вчера в 07:56
Политика

В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском 08:09
Шоу-бизнес

В Сети появилось первое фото со свадьбы дочери Сафонова в Израиле

Кирилл Сафонов и Александра Савельева воспитывают сына Леона. Малыш появился на свет в марте этого года.
Телепрограмма 10:33
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 09:36
Общество

Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ 13:26
Футбол

«Милан» объявил об отставке Джампаоло с поста главного тренера

Итальянский футбольный клуб "Милан" объявил об отставке главного тренера команды Марко Джампаоло. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
ТАСС Спорт 14:05
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания вчера в 04:57
Космос

«Хаябуса-2» отправила последний спускаемый зонд на Рюгу

N+1 05 октября в 14:02
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Интерфакс 01:30
Единоборства

Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Происшествия

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Вести.Ru 12:05
Экономика

Медведев назвал требования к плану по ускорению экономического роста

Минэкономразвития должно подготовить компактный и реализуемый план, в соответствии с которым экономика России будет расти более быстрыми темпами, заявил премьер Дмитрий Медведев.
Экономика сегодня 08:45
Армия и оружие

Нацисты Яроша грозятся перебросить на Донбасс тысячи боевиков

Если украинское военно-политическое руководство решится на демилитаризацию линии разграничения на Донбассе, то территорию немедленно оккупируют тысячи радикалов экстремистской группировки «Украинская добровольческая армия».
Новостной фронт 08:25
Политика

Глава МИД Украины рассказал о вариантах взаимодействия с Донбассом

Договариваться, тянуть или бросить: Украина может использовать несколько тактик в отношении республик Донбасса, заявил 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM вчера в 19:03
Общество

Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех

В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза обострение на северо-востоке Сирии

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 12:17
Спорт

Минспорт отправил в WADA разъяснительное письмо

Министерство спорта России отправило во всемирное антидопинговое агентство (WADA) письмо с ответами на интересующие вопросы.
Вести.Ru 13:25
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A20s в России оценен в 13 990 рублей

Компания Samsung начала предлагать на российском рынке новый смартфон Galaxy A20s.
Газета DAILY вчера в 16:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное