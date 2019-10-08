Экономика

Москва 24Москва 24Зарплата таксистов в России за два года выросла почти вдвое

В других городах-миллионниках таксисты в среднем зарабатывают 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, за два года зарплаты выросли почти в два раза. Для сравнения, в миллионниках ежемесячный доход в 2017 году составлял 35 тысяч рублей, в 2018-и – 63 тысячи рублей.
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Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза

Средний доход таксистов в России с 2017 года вырос в полтора раза и достиг в 2019-м году 63 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации. Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».
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Зарплата таксистов в России за два года выросла почти вдвое

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REGNUMвчера в 02:50

Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза

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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон

Сколько зашибают таксисты в России

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