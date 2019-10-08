Экономика
ИзвестияЗарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза
В городах с населением более 500 тыс. человек доходы выросли с 24 тыс. до 47 тыс. рублей. Эксперты Аналитического центра связывают этот скачок с приходом и популяризацией в городах агрегаторов. В исследовании отмечается, что в 2019 году агрегаторы заняли порядка 60% легального рынка такси.
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Средний доход таксистов в России с 2017 года вырос в полтора раза и достиг в 2019-м году 63 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации. Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».Известия02:00
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Исследование: Зарплата таксистов в столице составляет около 83 тыс. руб. в месяц
Агентство Москва02:30
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