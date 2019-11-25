Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗарплата топ-менеджера крупной стройкомпании РФ выросла на 40% за год

Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте Forbes. Forbes определил отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами руководителей.
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Forbes назвал отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами руководителей

Forbes03:39

Зарплата топ-менеджера крупной стройкомпании РФ выросла на 40% за год

РИА Новости05:57

Forbes составил рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами руководителей

Коммерсантъ02:12

Forbes составил рейтинг отраслей России по размеру зарплат глав компаний

РБК03:33

Forbes опубликовал рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами руководителей

Газета.Ru03:06

Forbes составил рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами у руководителей

ТАСС06:05

Forbes назвал отрасли с самыми высокими зарплатами начальства

Взгляд.ру04:15
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Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Политика

В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве центра Бакулева

Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала публикации в СМИ об увольнении главы Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерии.
РИА Новости 05:51
Футбол

В «Челси» рассказали о степени вовлеченности Абрамовича в дела клуба

Президент «Челси» Брюс Бак прокомментировал слухи о возможной продаже клуба Романом Абрамовичем.
Sportbox.RU вчера в 19:23
Политика

Песков заявил, что смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина

Телеканал Санкт-Петербург 04:50
Экономика

Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд

Французский бренд Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) заявил, что смог прийти к соглашению с американской ювелирной маркой Tiffany & Co. Цена сделки составила $16,2 млрд, говорится на сайте LVMH.
Газета.Ru 03:20
Политика

Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора

Аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора вместо Дениса Буцаева.
ТАСС 06:18
Общество

Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару

Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Rambler News Service вчера в 01:07
Политика

Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами

Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами.
Газета.Ru 06:45
Происшествия

Названа возможная причина отравления детей в Нижегородской области

РИА Новости 06:18
Происшествия

В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика

Известия вчера в 05:26
Футбол

Егоров ответил на претензии «Ростова» из-за пенальти в игре с «Динамо»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал действия судьи Василия Казарцева в матче 17-го тура чемпионата России между «Ростовом» и московским «Динамо».
РБК 06:30
Общество

Церемония прощания с Вербицкой пройдет 27 ноября в Петербурге

РИА Новости 05:57
Политика

Матвиенко: закон о борьбе с домашним насилием доработают к 1 декабря

Парламентарии намерены к 1 декабря доработать закон о борьбе с домашним насилием, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Коммерсантъ 06:53
Политика

Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине

Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».
Московский Комсомолец вчера в 07:13
Общество

Врачи перечислили симптомы дефицита витамина D

Медиками определены и названы пять признаков дефицита витамина D в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 14:10
Здоровье

В России впервые снизилось количество новых случаев заражения ВИЧ

В России впервые зафиксировано снижение числа новых случаев заражения ВИЧ.
Коммерсантъ 05:09
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Политика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ

Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
REGNUM 06:44
Технологии

На подмосковной ферме протестировали VR-очки для коров

Национальное Аграрное Агентство 03:19
Религия

Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Известия 03:57
Общество

В Южно-Китайском море произошёл взрыв с радиационным заражением

ANNA-News 22 ноября в 06:42
Политика

МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь

В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
РИА Новости 02:56
Политика

Трамп подтвердил отставку министра ВМС США

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру посла США в Норвегии Кеннета Брейтуэйта на должность министра ВМС.
Газета.Ru 05:10
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Общество

Священник отказался крестить ребенка из-за родимого пятна

В Кургане священнослужитель не захотел крестить ребенка из-за массивного родимого пятна, пишут СМИ.
Взгляд.ру 06:41
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° 03:38
Культура

«Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»

Коммерсантъ 06:04
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку

Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
REGNUM 00:05
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News 05:23
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