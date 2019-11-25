Экономика
РИА НовостиЗарплата топ-менеджера крупной стройкомпании РФ выросла на 40% за год
Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте Forbes. Forbes определил отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами руководителей.
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Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Политика
В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве центра Бакулева
Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала публикации в СМИ об увольнении главы Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерии.
Футбол
В «Челси» рассказали о степени вовлеченности Абрамовича в дела клуба
Президент «Челси» Брюс Бак прокомментировал слухи о возможной продаже клуба Романом Абрамовичем.
Политика
Песков заявил, что смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина
Экономика
Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд
Французский бренд Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) заявил, что смог прийти к соглашению с американской ювелирной маркой Tiffany & Co. Цена сделки составила $16,2 млрд, говорится на сайте LVMH.
Политика
Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора
Аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора вместо Дениса Буцаева.
Общество
Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару
Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Политика
Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами
Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами.
Происшествия
В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика
Футбол
Егоров ответил на претензии «Ростова» из-за пенальти в игре с «Динамо»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал действия судьи Василия Казарцева в матче 17-го тура чемпионата России между «Ростовом» и московским «Динамо».
Политика
Матвиенко: закон о борьбе с домашним насилием доработают к 1 декабря
Парламентарии намерены к 1 декабря доработать закон о борьбе с домашним насилием, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Политика
Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине
Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».
Общество
Врачи перечислили симптомы дефицита витамина D
Медиками определены и названы пять признаков дефицита витамина D в организме человека.
Здоровье
В России впервые снизилось количество новых случаев заражения ВИЧ
В России впервые зафиксировано снижение числа новых случаев заражения ВИЧ.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Политика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Технологии
На подмосковной ферме протестировали VR-очки для коров
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Общество
В Южно-Китайском море произошёл взрыв с радиационным заражением
Политика
МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь
В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
Политика
Трамп подтвердил отставку министра ВМС США
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру посла США в Норвегии Кеннета Брейтуэйта на должность министра ВМС.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Общество
Священник отказался крестить ребенка из-за родимого пятна
В Кургане священнослужитель не захотел крестить ребенка из-за массивного родимого пятна, пишут СМИ.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Культура
«Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку
Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.