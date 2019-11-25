Экономика
РИА НовостиЗарплата топ-менеджера крупной стройкомпании РФ выросла на 40% за год
Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте Forbes. Forbes определил отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами руководителей.
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Культура
Сергей Бурунов, Александра Ребенок, Леван Горозия, Дмитрий Нагиев и другие гости вечеринок клуба La Maison Rémy Martin
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что часто употребляет выражение «наша Калининградская область», потому что еще с советских времен республика несла ответственность за этот регион.
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Политика
Путин обсудил с Совбезом России подготовку к нормандскому саммиту
Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России подготовку к саммиту в нормандском формате, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Армия и оружие
В Польше призвали НАТО ответить России в космической сфере
Варшава опубликовала доклад, в котором призывает страны НАТО и Евросоюза ответить на разработки Россией спутниковых оборонительных систем.
Политика
Путин уволил прокурора Республики Алтай
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении прокурора Республики Алтай от занимаемой должности, сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Хоккей
Защитник «Флориды» Яндл лишился 9 зубов после попадания шайбы в лицо
Во время первого периода шайба попала в лицо Яндлу, после чего он лишился девяти зубов, сообщает News Yahoo.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Происшествия
В Нижегородской области рассказали о состоянии отравившихся школьников
Здоровье
Скворцова отметила снижение числа новых случаев заражения ВИЧ в России
Количество новых случаев заражения ВИЧ за январь — октябрь 2019 года снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Происшествия
Воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты в цирке Белгорода
Переломом ноги закончилось для воздушной гимнастки из петербургского цирка "Империал" выступление в Белгороде.
Технологии
Роскосмос отправит роботов-кентавров на другие планеты
Госкорпорация Роскосмос планирует отправить на другие планеты специальных роботов-кентравров на шагающих тележках.
Политика
Песков заявил, что смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина
Шоу-бизнес
Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии
После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.
Теннис
Рафаэль Надаль назвал самого важного игрока команды
Здоровье
Кардиолог рассказала, как держать давление под контролем без лекарств
По словам врача-кардиолога, 1 чашка кофе в долгосрочной перспективе может оказать на организм положительное влияние.
Политика
Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора
Аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора вместо Дениса Буцаева.
Политика
Песков прокомментировал предложение о расширении границ самообороны
Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Авто
Новая Kia Optima рассекречена полностью
В Южной Корее начался приём заказов на седан Kia K5 нового поколения, который на глобальном рынке известен под названием Optima.
Общество
На треть упало количество «семейных» преступлений за три года
По данным исследования, проведенного в СПбГУ, с 2015 по 2018 года количество преступлений против членов семей в России снизилось с 49,6 тыс. до 33,3 тыс. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Культура
«Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Политика
Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами
Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами.