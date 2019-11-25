Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗарплата топ-менеджера крупной стройкомпании РФ выросла на 40% за год

Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте Forbes. Forbes определил отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами руководителей.
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Forbes назвал отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами руководителей

Forbes03:39

Зарплата топ-менеджера крупной стройкомпании РФ выросла на 40% за год

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