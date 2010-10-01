Общество

ИзвестияИзвестияЗарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
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с чего всё началось

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Установление же базовых ставок и окладов позволит повысить уровень федеральных гарантий по оплате труда работников бюджетной сферы и снизить зарплатное неравенство между регионами, пояснила Татьяна Куприянова.
Известиявчера в 17:01

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Базовые оклады введут для врачей, учителей и других бюджетников

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URA.Ruвчера в 21:21

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Известиявчера в 17:01
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Общество

Владелец S7 сообщил о заморозке проекта «Морской старт»

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Общество

Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса

Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
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Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

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Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

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Политика

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Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные — в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
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Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в России снизятся к лету.
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Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Общество

Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания

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Общество

В России может появиться единый центр контроля за водителями

В России планируют создать единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране.
Газета.Ru 02:56
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Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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Штрафы за автохлам и сосульки на крышах могут включить в КоАП

Другой статьей предлагается установить наказание за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по уборке снега, наледи, обледенений крыш и пандусов с максимальным наказанием для граждан в размере до 5 тыс. рублей, до 20 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей и до 70 тыс. рублей для юридических лиц.
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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