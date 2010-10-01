Общество
ИзвестияЗарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
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с чего всё началось
Установление же базовых ставок и окладов позволит повысить уровень федеральных гарантий по оплате труда работников бюджетной сферы и снизить зарплатное неравенство между регионами, пояснила Татьяна Куприянова.Известиявчера в 17:01
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Общество
Азаров рассказал о мерах поддержки жителей Самарской области
Самара, 23 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Некоторым категориям граждан выплатят по пять тысяч рублей в Самарской области.
REGNUM 01:37
Происшествия
На Кубани выявили 58 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае по состоянию на 23 апреля тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 58 человек.
Деловая газета. Юг 03:51
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Общество
За сутки в России выявлено 4774 новых случаев коронавируса
За сутки новые случаи коронавируса выявлены в 81 регионе.
Интерфакс 03:47
Происшествия
В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом
В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Общество
Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса
Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Политика
Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем
Газета.Ru вчера в 09:43
Происшествия
В кузбасском селе загорелись семь жилых домов
Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
Футбол
Вадим Евсеев: я впился в знаменитую лысину Зидана
Зинедин Зилан был лучшим футболистом мира. Я очень устал от высокого напряжения.
ГЛАС.RU 04:36
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Политика
Украина ликвидирует «Укроборонпром»
«Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.
Lenta.ru вчера в 14:00
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные — в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
Здоровье
Минздрав РФ ждет спада ситуации с коронавирусом к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в России снизятся к лету.
МедиаПоток 20 апреля в 11:48
Здоровье
В Прикамье смоделировали сценарии развития эпидемии коронавируса
Координатор фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев разместил на своей странице во ВКонтакте, возможные сценарии эпидемии коронавируса в Пермском крае, которые просчитал доцент МГУ Михаил Тамм.
Рифей-Пермь 04:18
Общество
В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Общество
Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания
РИА Новости вчера в 22:06
Общество
В России может появиться единый центр контроля за водителями
В России планируют создать единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране.
Газета.Ru 02:56
Политика
Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
Общество
Штрафы за автохлам и сосульки на крышах могут включить в КоАП
Другой статьей предлагается установить наказание за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по уборке снега, наледи, обледенений крыш и пандусов с максимальным наказанием для граждан в размере до 5 тыс. рублей, до 20 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей и до 70 тыс. рублей для юридических лиц.
ТАСС 01:20
Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 16%
В свою очередь стоимость фьючерса нефти WTI подросла на 39,8% (до $16,18 за баррель).
Инфорос вчера в 12:20
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Авто
Составлен рейтинг редко ломающихся авто
Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 00:41
Политика
Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом
Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Газета.Ru вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10