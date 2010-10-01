Общество

ИзвестияИзвестияЗарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Читать в источнике
Комментировать26
с чего всё началось

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Установление же базовых ставок и окладов позволит повысить уровень федеральных гарантий по оплате труда работников бюджетной сферы и снизить зарплатное неравенство между регионами, пояснила Татьяна Куприянова.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Доходы врачей и учителей предлагают уравнять базовыми окладами

Комсомольская правда02:04

«Известия»: трехсторонняя комиссия обсудит предложение о базовых окладах для бюджетников

ТАССвчера в 21:08

В России хотят ввести базовые оклады для бюджетников

URA.Ruвчера в 21:21

Базовые оклады введут для врачей, учителей и других бюджетников

News.ruвчера в 22:01

В России могут ввести базовые оклады для бюджетников

ФедералПрессвчера в 19:28

В России предложили ввести базовые оклады для бюджетников

РЕН ТВвчера в 17:50

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Здоровье

Коронавирус: 6 жителей Абакана заболели за минувшие сутки

Со слов заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Хакасии Татьяны Викторовой, если раньше коронавирус распространялся в семьях, то теперь в медицинских учреждениях — заносят COVID-19 как пациенты, так и медики.
Юг Сибири 00:48
Общество

В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск

Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 02:20
4
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
3,8K
Энергетика

Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15%

Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ вчера в 14:38
Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
224
Экономика

Mail.ru Group ждет падения рекламной выручки во II квартале

За аналогичный период прошлого года темпы роста рекламных доходов были в два раза выше – плюс 19,3%. Во II квартале группа ожидает падения рекламной выручки, цитируются в сообщении группы слова ее гендиректора Бориса Добродеева: «Этот сегмент напрямую зависит от деловой активности и ее перспектив, на которые начали влиять COVID-19 и мартовский нефтяной шок».
Ведомости 02:23
1
Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
1,3K
Общество

Власти Китая закрыли Харбин из-за роста числа больных коронавирусом

Как сообщает Reuters, это объясняется ростом числа заболевших коронавирусом в этом населенном пункте.
Евразия Daily вчера в 23:08
5
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
401
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Армия и оружие

Anadolu: ЧВК Вагнера применили химическое оружие в Ливии

Anadolu сообщила, что по данным главы МВД ПНС ЧВК Вагнера использовали химическое оружие против сил ПНС в районе Салах-эд-Дин в южной части Триполи.
ИА Красная Весна вчера в 16:47
Экономика

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru 21 апреля в 12:51
248
Футбол

Агент: «Кака не хотел уходить в „Реал“ из „Милана“»

Гаетано Паолилло, агент экс-полузащитника «Милана» Кака, рассказал, что бразилец не хотел переходить в «Реал» в 2009 году.
Sports.ru вчера в 14:14
Общество

Пятая масштабная дезинфекция пройдет в Москве 24 апреля

В пятницу, 24 апреля, в Москве пройдет пятая масштабная дезинфекция.
Вечерняя Москва 01:24
2
Здоровье

В Челябинской области резко выросло число заражений COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области за одни сутки увеличилось на треть - диагноз подтвержден у 57 человек.
Российская газета 02:24
15
Политика

В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru вчера в 15:53
349
Здоровье

Клиникам в Москве заплатят только за пациентов с коронавирусом со «скорой»

По данным Московского городского ФОМС, расходы на лечение одного случая пневмонии с коронавирусом оплачиваются из расчета 200 – 205 тыс. руб. На 22 апреля в Москве зарегистрирован 31981 пациент с COVID-19.
Ведомости вчера в 19:24
31
Здоровье

В Тульской области требуются врачи на зарплату в 250 000 рублей

В Тульской области требуются медицинские работники для лечения больных коронавирусом.
Первый Тульский вчера в 07:04
26
Общество

Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов

Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
Общество

Депутат Госдумы подтвердил, что его фонд поставил во владимирскую больницу просроченные аппараты ИВЛ

Депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Аникеев подтвердил, что именно его благотворительный фонд «Милосердие и порядок» поставил в больницу № 6 во Владимире просроченные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Дождь 01:33
Здоровье

В России закончилась эпидемия гриппа

В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
229
Политика

Украина категорически отказалась закреплять особый статус Донбасса

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции отвергла возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины.
Lenta.ru 02:08
6
Культура

Чулпан Хаматова ответила хамоватым критикам «Зулейха открывает глаза»

Lenta.ru вчера в 23:14
37
Кино

Вышел первый тизер сериала «Грозный»

Inc-news.ru 01:38
10
Экономика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах Систему цифровых пропусков следует распространить по всей территории России.
РБК вчера в 12:00
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
929
Общество

Коронавирусом заболели еще 22 человека в Саратовской области

По данным оперативного штаба на 10:00, среды, 22 апреля, в Саратовской области лабораторно подтверждены ещё 22 случая заражения COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:25
86
Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
3
Происшествия

В Пермском крае умер четвертый пациент с коронавирусом

Четвертый пациент с коронавирусом умер в Пермском крае, женщине было 63 года, она не сразу обратилась за медпомощью – минздрав РИА Новости Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:20
2
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,3K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное