Общество
ИзвестияЗарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
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с чего всё началось
Установление же базовых ставок и окладов позволит повысить уровень федеральных гарантий по оплате труда работников бюджетной сферы и снизить зарплатное неравенство между регионами, пояснила Татьяна Куприянова.Известиявчера в 17:01
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Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
Политика
В госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19
Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса, заявила глава бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти в ходе вебинара, организованного неправительственной организацией "Альянс по разведке и национальной безопасности".
РИА Новости вчера в 23:27
Здоровье
Коронавирус: 6 жителей Абакана заболели за минувшие сутки
Со слов заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Хакасии Татьяны Викторовой, если раньше коронавирус распространялся в семьях, то теперь в медицинских учреждениях — заносят COVID-19 как пациенты, так и медики.
Юг Сибири 00:48
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Политика
Путин назначил нового замглавы СК России
Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя председателя Следственного комитета страны Эдуарда Кабурнеева.
Газета.Ru вчера в 08:18
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
Политика
В Кремле рассказали о дате голосования по поправкам в Конституцию
Определенные прикидки на счет возможных дат голосования по поправкам в конституцию существуют, но перед принятием столь ответственного решения еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:57
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Общество
В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса
Ранее власти Харбина уже ввели 28-дневный карантин для тех, кто приехал из-за границы.
Интерфакс вчера в 10:29
Экономика
Fitch ухудшило прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году
Нью-Йорк, США, 22 апреля 2020, 17:34 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз относительно снижения мировой экономики в 2020 году с прежних 1,9% до 3,9%. Об этом говорится в распространённом 22 апреля пресс-релизе агентства.
REGNUM вчера в 10:34
Здоровье
Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 10:32
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Общество
Свердловский губернатор назвал сроки отмены самоизоляции
Екатеринбург, 23 апреля 2020, 06:16 — REGNUM «Самоизоляция» может быть снята в случае снижения числа новых случаев заражения коронавирусом в течение двух недель.
REGNUM 01:01
Общество
В Британии начнут испытания вакцины от коронавируса на людях
Испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции на людях начнутся в Великобритании в четверг, 23 апреля, 2020 года.
ToDay News Ufa 21 апреля в 13:56
Наука
Швейцарцы хотят начать вакцинацию от коронавируса уже в октябре
Российские биологи из МГУ еще в середине марта предложили использовать в качестве платформы для антигена вирус табачной мозаики и уже разрабатывают свою вакцину, а, например, в Израиле на днях запатентовали дизайн вакцины с использованием RBD — после того, как был расшифрован геном коронавируса, рецептор-связывающий домен уже не является ни для кого секретом.
Популярная механика вчера в 14:05
Футбол
Роналдо в самоизоляции провел жеребьевку под гимн Лиги чемпионов
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо воссоздал жеребьевку Лиги чемпионов в рекламе одного из спонсоров турнира.
Матч ТВ вчера в 15:30
Общество
В России задумали создать единый центр контроля за водителями
В России задумали создать Единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Lenta.ru вчера в 22:45
Хоккей
Сезон НХЛ может возобновиться на четырех аренах
Сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может возобновиться на четырех аренах, сообщает российская версия официального сайта НХЛ.
Газета.Ru вчера в 23:30
Экономика
Греф выступил против раздачи денег всем россиянам
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у российских властей нет возможности раздавать средства всем подряд («вертолетные деньги»), нужно помочь нескольким наиболее пострадавшим отраслям.
Коммерсантъ 21 апреля в 09:11
Политика
Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства
RT на русском вчера в 11:16
Общество
Еще у девяти жителей Кузбасса подтвердили заражение коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у девяти жителей Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:30
Авто
Skoda показала «прощальную» версию Skoda Kodiaq RS
32CARS.ru вчера в 08:28
Общество
В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом
Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru вчера в 16:26
Общество
В Минздраве призвали продлить самоизоляцию на майские праздники
Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил о необходимости продления ограничительных мер, которые ввели из-за угрозы распространения коронавируса, на майские праздники.
Вести Татарстан вчера в 08:36
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Дочь Брюса Уиллиса объяснила, почему он изолировался с бывшей женой
Поклонники голливудского актера Брюса Уиллиса были немало удивлены, когда узнали, что 65-летний «крепкий орешек» ушел на самоизоляцию со своей бывшей женой Деми Мур и тремя их дочерьми.
Телепрограмма вчера в 04:57
Общество
Киберпреступность превзошла уличную преступность из-за коронавируса
В кредитных организациях объяснили, что преступники пользуются методами социальной инженерии, играя на стрессовом состоянии своих жертв из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:49
Наука
В РАН объяснили слухи об искусственном происхождении коронавируса
Иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев прокомментировал предположения об искусственном происхождении коронавирусной инфекции, которые появились в последнее время.
ТК Звезда вчера в 23:55
Общество
Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские
Фото: скриншот Прежде на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 на территории ЧР, проходившем в прямом эфире в Instagram, жители обратились к нему с просьбой открыть салоны красоты и парикмахерские.
Капитал страны 21 апреля в 15:18