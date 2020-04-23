Начать с базы Предложение установить базовые оклады зафиксировано в проекте решения РТК относительно законопроекта о наделении правительства полномочиями по установлению требований к системам оплаты труда бюджетников.

с чего всё началось

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

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