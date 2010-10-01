Экономика
ИзвестияЗарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 22:42, Ашберн
Общество
Сокамерник Ярошенко в США умер от коронавируса
Сокамерник российского летчика Константина Ярошенко, находящегося в тюрьме в США, умер от коронавируса.
НТВ 20 апреля в 15:45
Общество
В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок поверки истек.
РБК 02:25
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Происшествия
Полиции хотят предоставить право вскрывать частные автомобили
Правительство РФ собирается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Вести.Ru 08:44
Общество
В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами
21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
Газета.Ru 16:18
Экономика
Два кировских завода вошли в перечень системообразующих предприятий РФ
Минпромторг России обновил список системообразующих предприятий страны. В перечень попали ещё два предприятия из Кировской области.
АиФ Киров вчера в 14:38
Общество
Лечивший пациентов с коронавирусом врач умер в Москве
10 апреля у врача поднялась температура – в тот день он работал с пациентами с COVID-19.
Взгляд.ру 08:33
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
Политика
Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции
Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:07
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
Наука
Ученые оценили эффективность «Арбидола» при лечении коронавируса
Китайские ученые пришли к выводу, что противовирусный препарат «Арбидол», а также комбинация лекарств Лопинавира и Ритонавира не являются эффективными средствами для лечения пациентов с легкой и средней формами COVID-19.
Известия 22:33
Здоровье
В Приморье число зараженных коронавирусом выросло на 75%
Количество официально подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Приморье выросло со 104 до 178, сообщает в среду пресс-служба правительства края.
ТАСС вчера в 23:04
Общество
Оценены шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории
Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 не войдет даже в двадцатку самых смертоносных эпидемий в истории человечества.
Lenta.ru 18:05
Игры
Microsoft представит бюджетную версию Xbox Series X
Актуальные Новости 12:14
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ вчера в 05:05
Здоровье
Россияне стали активнее скупать средства от похмелья
Россияне стали гораздо активнее приобретать средства от похмелья.
Известия 18:52
Космос
Большой астероид 1998 OR2 пролетит 29 апреля недалеко от Земли
В субботу (18 апреля) обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико сделала радиолокационный снимок астероида 1998 OR2, который 29 апреля 2020 года пролетит на расстоянии 6,3 миллиона километров от нашей планеты.
AstroNews.ru 13:04
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
Происшествия
В Бурятии выявили 163 случая заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 22 апреля 2020, 08:10 — REGNUM В Бурятии по ситуации на утро 22 апреля подтвердили 163 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 01:10
Общество
Путину доложили о планах введения пропускной системы на Урале
Глава региона сообщил о том, как Урал противостоит COVID-19. Президент предложил начать с мер по борьбе с распространением коронавируса.
Российская газета 08:40
Кино
Капитан Марвел возглавит новую команду «Мстителей»
Супергероиня Кэрол Дэнверс (Капитан Марвел) в исполнении актрисы Бри Ларсон возглавит новую команду "Мстителей", сообщает MCU Cosmic.
Газета.Ru 20 апреля в 07:09
Общество
В Минздраве призвали продлить режим самоизоляции на майские праздники
Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что следует продлить действующие ограничительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России на майские праздники, передает РИА "Новости" .
ЗакC.Ру 07:13
Общество
Отели Турции могут отказаться от системы «всё включено»
Пандемия коронавируса заставляет отельеров Турции либо отказаться от системы all inclusive, либо трансформировать её.
News.ru 21:50
Происшествия
В Якутии глава присвоил чужую банковскую карту
Якутск, 23 апреля 2020, 05:35 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело на главу одного из наслегов Мегино-Кангаласского района за хищение с чужой банковской карты денежных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики.
REGNUM 22:35
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42