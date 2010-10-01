Экономика

ИзвестияИзвестияЗарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
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В России предложили ввести базовые оклады для бюджетников

РЕН ТВ17:50

В России хотят ввести базовые оклады для бюджетников

URA.Ru21:21

«Известия»: трехсторонняя комиссия обсудит предложение о базовых окладах для бюджетников

ТАСС21:08

В России могут ввести базовые оклады для бюджетников

ФедералПресс19:28

Базовые оклады введут для врачей, учителей и других бюджетников

News.ru22:01

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Известия17:01
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Общество

Сокамерник Ярошенко в США умер от коронавируса

Сокамерник российского летчика Константина Ярошенко, находящегося в тюрьме в США, умер от коронавируса.
НТВ 20 апреля в 15:45
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Общество

В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года

Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок поверки истек.
РБК 02:25
262
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
1,2K
Происшествия

Полиции хотят предоставить право вскрывать частные автомобили

Правительство РФ собирается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Вести.Ru 08:44
13K
Общество

В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами

21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
Газета.Ru 16:18
2,9K
Экономика

Два кировских завода вошли в перечень системообразующих предприятий РФ

Минпромторг России обновил список системообразующих предприятий страны. В перечень попали ещё два предприятия из Кировской области.
АиФ Киров вчера в 14:38
188
Общество

Лечивший пациентов с коронавирусом врач умер в Москве

10 апреля у врача поднялась температура – в тот день он работал с пациентами с COVID-19.
Взгляд.ру 08:33
262
Общество

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
8,2K
Политика

Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции

Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:07
186
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
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Наука

Ученые оценили эффективность «Арбидола» при лечении коронавируса

Китайские ученые пришли к выводу, что противовирусный препарат «Арбидол», а также комбинация лекарств Лопинавира и Ритонавира не являются эффективными средствами для лечения пациентов с легкой и средней формами COVID-19.
Известия 22:33
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Здоровье

В Приморье число зараженных коронавирусом выросло на 75%

Количество официально подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Приморье выросло со 104 до 178, сообщает в среду пресс-служба правительства края.
ТАСС вчера в 23:04
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Общество

Оценены шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории

Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 не войдет даже в двадцатку самых смертоносных эпидемий в истории человечества.
Lenta.ru 18:05
1
Игры

Microsoft представит бюджетную версию Xbox Series X

Актуальные Новости 12:14
3
Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ вчера в 05:05
3,2K
Здоровье

Россияне стали активнее скупать средства от похмелья

Россияне стали гораздо активнее приобретать средства от похмелья.
Известия 18:52
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Космос

Большой астероид 1998 OR2 пролетит 29 апреля недалеко от Земли

В субботу (18 апреля) обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико сделала радиолокационный снимок астероида 1998 OR2, который 29 апреля 2020 года пролетит на расстоянии 6,3 миллиона километров от нашей планеты.
AstroNews.ru 13:04
54
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
12K
Армия и оружие

Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
466
Общество

В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

РБК 09:37
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
1,3K
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
285
Происшествия

В Бурятии выявили 163 случая заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 22 апреля 2020, 08:10 — REGNUM В Бурятии по ситуации на утро 22 апреля подтвердили 163 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 01:10
114
Общество

Путину доложили о планах введения пропускной системы на Урале

Глава региона сообщил о том, как Урал противостоит COVID-19. Президент предложил начать с мер по борьбе с распространением коронавируса.
Российская газета 08:40
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Кино

Капитан Марвел возглавит новую команду «Мстителей»

Супергероиня Кэрол Дэнверс (Капитан Марвел) в исполнении актрисы Бри Ларсон возглавит новую команду "Мстителей", сообщает MCU Cosmic.
Газета.Ru 20 апреля в 07:09
54
Армия и оружие

Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»

ГЛАС.RU 03:03
106
Общество

В Минздраве призвали продлить режим самоизоляции на майские праздники

Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что следует продлить действующие ограничительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России на майские праздники, передает РИА "Новости" .
ЗакC.Ру 07:13
992
Общество

Отели Турции могут отказаться от системы «всё включено»

Пандемия коронавируса заставляет отельеров Турции либо отказаться от системы all inclusive, либо трансформировать её.
News.ru 21:50
6
Происшествия

В Якутии глава присвоил чужую банковскую карту

Якутск, 23 апреля 2020, 05:35 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело на главу одного из наслегов Мегино-Кангаласского района за хищение с чужой банковской карты денежных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики.
REGNUM 22:35
1
Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
1,2K
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