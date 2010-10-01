Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Общество В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок поверки истек. 262

Происшествия Полиции хотят предоставить право вскрывать частные автомобили Правительство РФ собирается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий. 13K

Политика Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса. 186

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства. 317

Наука Ученые оценили эффективность «Арбидола» при лечении коронавируса Китайские ученые пришли к выводу, что противовирусный препарат «Арбидол», а также комбинация лекарств Лопинавира и Ритонавира не являются эффективными средствами для лечения пациентов с легкой и средней формами COVID-19. 14

Здоровье В Приморье число зараженных коронавирусом выросло на 75% Количество официально подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Приморье выросло со 104 до 178, сообщает в среду пресс-служба правительства края. 182

Космос Большой астероид 1998 OR2 пролетит 29 апреля недалеко от Земли В субботу (18 апреля) обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико сделала радиолокационный снимок астероида 1998 OR2, который 29 апреля 2020 года пролетит на расстоянии 6,3 миллиона километров от нашей планеты. 54

Происшествия В Бурятии выявили 163 случая заражения коронавирусом Улан-Удэ, 22 апреля 2020, 08:10 — REGNUM В Бурятии по ситуации на утро 22 апреля подтвердили 163 случая заражения коронавирусом. 114

Кино Капитан Марвел возглавит новую команду «Мстителей» Супергероиня Кэрол Дэнверс (Капитан Марвел) в исполнении актрисы Бри Ларсон возглавит новую команду "Мстителей", сообщает MCU Cosmic. 54

Общество В Минздраве призвали продлить режим самоизоляции на майские праздники Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что следует продлить действующие ограничительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России на майские праздники, передает РИА "Новости" . 992