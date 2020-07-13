Экономика
Infopro54Зарплатный фонд в Новосибирской области сократился на 7%
Динамика замедлилась до минимальных 0,8% лишь в весной кризисного 2009 года (с учетом пиковой инфляции того периода реальный зарплатный фонд существенно сократился), но затем рост вновь ускорился, хотя темпы стали более умеренными.
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Пермский край занял второе место в РФ по уровню падения зарплат
Местное время (г. Пермь)вчера в 05:54
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 03:44, Ашберн
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Рейтинг составили спортивные аналитики из издания «Give me Sport», взяв во внимание 20 – летнюю историю команды, и присвоили Малкому 24 – ую строчку.
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