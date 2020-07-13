Экономика
Мойка78Зарплатный фонд в России сократился впервые за 20 лет
Совокупный фонд оплаты труда работающих по найму россиян снизился по сравнению с весной прошлого года почти на 5%. Из-за пандемии COVID-19 с марта по май нынешнего года размер общего российского зарплатного фонда уменьшился впервые за два десятилетия.
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Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
Общество
Пульты для телевизоров приравняли к приборам для нагревания табака
Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), при этом они не относятся к подакцизным.
Газета.Ru 07:07
Общество
Песков сообщил о дискуссии по выплате штрафа «Норникелем» в бюджет
Штраф от «Норникеля» за утечку дизельного топлива на ТЭЦ-3, произошедшей в Норильске 29 мая, подлежит выплате в региональный бюджет, но по вопросу еще ведется дискуссия.
РБК 06:27
Армия и оружие
В Ереване сообщили о гибели двух офицеров на границе с Азербайджаном
РИА Новости 06:53
Политика
Песков объяснил причины задержания журналистов у СИЗО «Лефортово»
Задержание журналистов у СИЗО «Лефоортово», где проходила акция в поддержку советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, могло быть связано с тем, что у изолятора собралось много людей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 07:12
Политика
Володин призвал коммунистов покаяться за подаренный Украине Крым
Москва, 14 июля 2020, 14:16 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коммунистов покаяться за передачу Крыма Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.
REGNUM 07:16
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Политика
В Кремле ответили на вопрос о назначении врио главы Хабаровского края
Вопрос о назначении врио главы Хабаровского края зависит от решения президента РФ, которого пока не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:14
Здоровье
В Свердловской области выявлено ещё 245 носителей коронавируса
Екатеринбург, 14 июля 2020, 11:17 — REGNUM В Свердловской области за 13 июля подтверждено ещё 245 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:17
Единоборства
Россиянин Петр Ян победил бразильца Жозе Алду и стал чемпионом UFC
На «Бойцовском острове» в Абу-Даби российский боец смешанного стиля Пётр Ян завоевал вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
TV BRICS вчера в 09:39
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Происшествия
Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей
Аспирант с другом расчленили тело и в несколько заходов перенесли его в съемную квартиру, где на балконе и устроили могильник: части рассовали по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты.
Вести.Ru 01:31
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Общество
Российские ученые назвали коронавирус болезнью городов
Как отмечают ученые, практически во всех странах мира прослеживается закономерность — очаг заболевания формируется в крупнейших городах, а затем распространяется на периферийные территории с более низким уровнем развития.
Lenta.ru 05:05
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Космос
Позади Млечного Пути обнаружена «стена» в 1,4 млрд световых лет
Впечатляющая трехмерная модель вселенной, представленная в прошлом году, в настоящее время подвергается серьезному обновлению: астрономы обнаружили одну из самых больших космических структур во Вселенной.
Суть событий 11 июля в 11:46
Кино
Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России вчера в 09:36
Политика
Кремль оценил заявления Турции об открытом доступе в Святую Софию
В Кремле удовлетворены заявлением турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который сообщил президенту России Владимиру Путину, что доступ в Святую Софию будет оставаться открытым после превращения собора в мечеть.
РБК 06:17
Общество
Четырех выпускников не допустили к ЕГЭ из-за коронавируса
Всего четыре участника Единого госэкзамена по всей России были недопущены к сдаче из-за выявленного у них коронавируса, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РИА Новости 06:43
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Кино
Велму из «Скуби-Ду» официально признали лесбиянкой
Продюсер мультфильмов по франшизе Скуби-Ду Тони Червоне написал, что Велма Динкли — лесбиянка.
Popcornnews.ru 04:30
Происшествия
Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге следственный комитет задержал начальника Октябрьского центра организации закупок - структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения - филиала ОАО «РЖД».
КП - Санкт-Петербург 06:49
Общество
Turkish Airlines намерена начать летать в Россию с 1 августа
Турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines начнёт совершать полёты в шесть российских городов с 1 августа.
RT на русском вчера в 13:20
Спорт
Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги
Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru вчера в 10:55
Здоровье
В Петербурге перестали выздоравливать пациенты с коронавирусом
В июле количество выздоровевших пациентов с коронавирусом пошло на спад.
Neva.Today 06:58
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Яна Рудковская поссорились из-за сумок Louis Vuitton
В сети разыгрывают сумки от Louis Vuitton. В этом гиве приняли участие Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Рита Дакота и другие селебрити.
Srnsk 05:07