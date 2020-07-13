Совокупный фонд оплаты труда работающих по найму россиян снизился по сравнению с весной прошлого года почти на 5%. Из-за пандемии COVID-19 с марта по май нынешнего года размер общего российского зарплатного фонда уменьшился впервые за два десятилетия.

Зарплатный фонд в России сократился впервые за 20 лет

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