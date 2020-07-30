Банки в разгар коронавирусного кризиса всё чаще отказывают в потребкредитах даже зарплатным клиентам, которые считаются самыми надежными. В июне нынешнего года положительное решение принималось только в одном из трех случаев, что стало минимальным значением с начала пандемии.

с чего всё началось

Российские банки в июне 2020 года отклонили две трети заявок на потребительские кредиты от зарплатных клиентов. Положительного решения дождались только 36,1% обратившихся россиян. Это минимальный показатель с начала пандемии.

Зарплатным клиентам банков РФ стали чаще отказывать в кредитах

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