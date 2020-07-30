Экономика
News.ruЗарплатным клиентам банков РФ стали чаще отказывать в кредитах
Российские банки в июне 2020 года отклонили две трети заявок на потребительские кредиты от зарплатных клиентов. Положительного решения дождались только 36,1% обратившихся россиян. Это минимальный показатель с начала пандемии.
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с чего всё началось
Банки в разгар коронавирусного кризиса всё чаще отказывают в потребкредитах даже зарплатным клиентам, которые считаются самыми надежными. В июне нынешнего года положительное решение принималось только в одном из трех случаев, что стало минимальным значением с начала пандемии.Известиявчера в 17:01
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По словам источника, региональное управление СК России ведет расследование уголовного дела, «в рамках расследования которого сегодня проходят обыски в здании администрации Дербентского района и дома у исполняющего обязанности главы района».
REGNUM 03:54
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Рубль продолжает усиливать снижение к основным иностранным валютам, следует из данных Московской биржи.
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«По результатам проведённой прокурорской проверки в отношении должностного лица Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — сообщили в Генпрокуратуре.
RT на русском 03:23
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Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агентство «БелТА».
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Происшествия
В гибели человека в центре Екатеринбурга не нашли криминала
Екатеринбург, 30 июля 2020, 11:19 — REGNUM В Екатеринбурге идёт проверка по факту гибели молодого человека на улице Вайнера.
REGNUM 04:19
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Джон Теффт, который до 2017 года занимал должность посла США описал факторы, которыми будет руководствоваться президент при своём выборе: мнение народа мнение руководителей силовых структур текущая ситуация в экономике страны учёт внутриклановой борьбы за власть Теффт говорит, что от выбора Путина зависит очень многое.
CT news вчера в 14:54
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
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В экспертно-правовой центр «Топ Эксперт» за экспертизой высказывания обратился доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов.
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Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
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Общество
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Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Музыка
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В четверг, 30 июля, стало известно о том, что новый альбом Мэрилина Мэнсона "We Are Chaos" выйдет в сентябре.
Piter.tv 02:41
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Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
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Ведомости вчера в 08:40
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Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Средний размер ипотеки в РФ вернулся к уровню до пандемии
Средний размер ипотечного кредита в российских банках в июне вырос на 2% - до 2,62 миллиона рублей, таким образом вернувшись на уровень начала года, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс", которые есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 21:00
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest
Отгрузка необычных кросс-универсалов в спецверсии Quest в дилерские центры Lada уже началась.
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В Пермском крае за прошедшие сутки выявили еще 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:19
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После отрешения Сергея Фургала от должности губернатора президент РФ Владимир Путин назначил на пост врио главы региона Михаила Дегтярёва, который не является местным жителем.
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Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
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Piter.tv 01:36