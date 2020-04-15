Коронавирус
ГарантЗарплату менее двух МРОТ хотят освободить от НДФЛ
Законопроектом предлагается освободить от налогообложения зарплату граждан, выплачиваемую в размере менее двух МРОТ.
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Политика
Путин вновь выступит с обращением к россиянам
Выступление запланировано на 15:00 по московскому времени. 15 апреля Владимир Путин вновь обратится к россиянам.
Деловое.ТВ 06:50
Общество
Власти Москвы предупредили о штрафах за прогулки с детьми
Запрет выходить на улицу в Москве без причины в период режима самоизоляции распространяется и на прогулки с детьми, нарушители будут оштрафованы.
РБК 13:27
Общество
Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической
Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
Политика
Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны
Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о переносе памятной даты в честь окончания Второй мировой войны.
Политсовет вчера в 07:05
Общество
В Минтруде назвали количество безработных в России
Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
Газета.Ru 09:52
Энергетика
Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Космос
Беларусь и Россия разрабатывают новую космическую программу
Беларусь и Россия разрабатывают новую союзную программу в области космоса. Она коснется дистанционного зондирования Земли.
МИР 24 12 апреля в 10:11
Футбол
Дель Пьеро назвал четырёх лучших футболистов мира
Бывший футболист туринского «Ювентуса» и национальной сборной Италии Алессандро дель Пьеро назвал лучших, по его мнению, футболистов на данный момент.
Евро-футбол.ру 02:23
Общество
В Тульской области вновь работают продовольственные киоски и автолавки
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес дополнения в Указ №12 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области", которые вступают в силу 15 апреля.
Тульская пресса 13:10
Происшествия
Умер пенсионер с коронавирусом из Вяземского дома престарелых
Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в среду в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где, предположительно, один из сотрудников заразил более 80 проживающих и работников.
ТАСС 13:05
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
РБК 13:09
Армия и оружие
Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»
Сергей Хатылев, российский полковник в запасе, раскрыл возможности и потенциальные цели новейшего ЗРК С-500 «Прометей», разрабатываемого в РФ.
Discover24 вчера в 02:36
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в среду, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
Энергетика
Цена на нефть Urals снизилась до $16,71
На 14 апреля стоимость нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе снизилась по сравнению с данными на 9 апреля на $3,59, таким образом, цена составила $16,71 за баррель, несмотря на заключение сделки ОПЕК+.
ТАСС 05:27
Игры
Обновление движка и 8К-текстуры: для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky вышел новый графический мод
Энтузиасты из команды Remaster Studio представили новую графическую модификацию для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.
3DNews 05:39
Политика
Борисов рассказал о закрытой встрече с Путиным по радиоэлектронике
Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, какие вопросы президент Владимир Путин обсудил в ходе закрытого совещания по теме развития радиоэлектронного комплекса, в частности - микроэлектроники.
РЕН ТВ 13:30
Авто
Toyota Land Cruiser получил спецверсию Heritage Edition
В начале прошлого года в честь 60-летия присутствия модели Land Cruiser в США компания Toyota презентовала свою новую роскошную версию внедорожника с приставкой Heritage Edition в названии.
32CARS.ru 12:39
Энергетика
WSJ: В США нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
В США нефтяные компании начинают закрывать скважины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
МонаВиста вчера в 05:52
Общество
Сергей Шнуров назвал шуткой свое заявление о заражении коронавирусом
Музыкант Сергей Шнуров назвал шуткой свое заявление о заражении коронавирусом.
Газета.Ru 10:35
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Кино
Назван лучший фильм для домашнего просмотра
Lenta.ru 12:54
Шоу-бизнес
Русская бывшая девушка Роналду показала, как выглядела в детстве
«14», — подписала фото Шейк, видимо, указывая на свой возраст на этом снимке. Роналду и Шейк состояли в отношениях с 2010 года.
Спорт-Экспресс 13:11
Политика
Глава ВОЗ оценил решение США приостановить финансирование организации
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус после решения президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования организации заявил, что ВОЗ сосредоточена на работе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:59
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22