Законопроектом предлагается освободить от налогообложения зарплату граждан, выплачиваемую в размере менее двух МРОТ.

Зарплату менее двух МРОТ хотят освободить от НДФЛ

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