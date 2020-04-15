Коронавирус

ГарантГарантЗарплату менее двух МРОТ хотят освободить от НДФЛ

Законопроектом предлагается освободить от налогообложения зарплату граждан, выплачиваемую в размере менее двух МРОТ.
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
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Энергетика

Цена на нефть Urals снизилась до $16,71

На 14 апреля стоимость нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе снизилась по сравнению с данными на 9 апреля на $3,59, таким образом, цена составила $16,71 за баррель, несмотря на заключение сделки ОПЕК+.
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В начале прошлого года в честь 60-летия присутствия модели Land Cruiser в США компания Toyota презентовала свою новую роскошную версию внедорожника с приставкой Heritage Edition в названии.
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Музыкант Сергей Шнуров назвал шуткой свое заявление о заражении коронавирусом.
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