Экономика
Долг.рфЗарплату могут начать платить через систему быстрых платежей
Банк России и представители финансовых организаций страны обсуждают идею об адаптации системы быстрых платежей (СБП) для перечисления заработной платы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 08:53, Ашберн
Происшествия
Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии
RT на русском 07:53
Общество
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
Политика
Бортников сообщил о ликвидации организованного бандподполья на Кавказе
«Хочу отметить, что нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе», — сказал Бортников.
РБК 08:50
Общество
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ 05:24
Энергетика
«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину
В реальности «Газпром» не поставлял газ в эту страну с 2015 года, а в отчетах в графе «Украина» фиксировался объем поставок в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (например, в 2019 году было поставлено 2,751 млрд кубометров газа).
РБК 04:26
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала о романе с Розенбаумом
Рамблер 06:48
Происшествия
Судебное следствие по делу террористической организации «Сеть» в Петербурге завершено
Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге завершил судебное следствие по делу террористической организации "Сеть" в отношении его предполагаемых участников Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:13
Происшествия
Ефремов вызван на допрос 17 июня по делу о ДТП
Следователи вызвали на допрос 17 июня актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом.
ТАСС 08:22
Происшествия
Заявление «Современника» в отношении Ефремова раскритиковал Соловьев
В своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев подверг острой критике заявление руководителей «Современника», которые обратились к общественности с просьбой не впадать в крайность представителей нашего общества и лидеров мнений и не подвергать Михаила Ефремова травле.
Live24 00:20
Происшествия
Очаг коронавируса нашли в больнице Воронежской области
По информации издания, COVID-19 диагностировали у 11 медиков терапевтического отделения больницы.
Обозреватель Врн 05:32
Политика
В Йемене похитили напечатанные в России банкноты на $255 млн
В Йемене боевики, представляющие «Южный переходный совет», напали на правительственный конвой и захватили отпечатанные в России банкноты.
РБК 07:23
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Здоровье
Всё Болотнинское отделение соцзащиты заболело коронавирусом
Заболеваемость коронавирусом распространяется и растёт.
Новая Сибирь 05:11
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Шоу-бизнес
Брайан Остин Грин после разрыва с Меган Фокс замечен с моделью
Меган Фокс и Брайан Остин Грин В Сети появились фотографии, на которых актёр Брайан Остин Грин (46) прогуливается с американской моделью Кортни Стодден (25).
Peopletalk 06:06
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Футбол
Мусаев стал главным тренером «Краснодара»
Спорт-Экспресс 08:41
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
Evo-rus.com 13 июня в 09:32
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
Общество
Инди-разработчики начали удалять свои игры из Steam, потому что Valve до сих пор не поддержала движение Black Lives Matter
3DNews 07:51
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
Политика
Помпео потребовал немедленно выпустить осужденного в России Уилана
Глава Госдепа США Майк Помпео заявил о том, что вынесенный в России приговор американцу Полу Уилану по делу о шпионаже вызвал у него возмущение.
Национальная служба новостей вчера в 09:40
Политика
Военные парады Победы пройдут в 28 городах России
ПолитРоссия 07:00
Экономика
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:52