Политика
РИА НовостиЗарплату украинских министров привяжут к средней по стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
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Происшествия
В Москве редакцию РБК эвакуировали из-за пожара
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Кино
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Экономика
Кудрин ожидает падение выручки РФ от экспорта нефти из-за коронавируса
Вероятность снижения выручки от экспорта российской нефти в первом квартале из-за распространения коронавируса почти неизбежна, написал 5 февраля председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter.
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Напомним, в январе стало известно, что гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож и его семейный траст намерены продать часть акций.
Транспорт
Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения
Общество
Водоснабжение Симферополя ограничат с 10 февраля
В Симферополе ограничения водоснабжения начнут вводиться с 10 февраля 2020 года. Об этом сообщила глава администрации города Елена Проценко.
Политика
В Кремле не следят за ситуацией с каналом «Футляр от виолончели»
В Кремле не следят за ситуацией с Telegram-каналом "Футляр от виолончели", чьих авторов, по сообщениями СМИ, допросили в ФСБ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
В Чувашии назначены главы Минкультуры и Минприроды
Указом врио главы республики Олега Николаева новые руководители появились в министерстве культуры и министерстве природы, сообщается на сайте регионального правительства сегодня, 5 февраля.
Политика
Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
Культура
Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Футбол
В РФС ответили на сообщения СМИ о недопуске России к ЧМ-2022 в Катаре
Во вторник арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что WADA проинформировало Россию о невозможности участия в чемпионате мира по футболу 2022 года.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике
Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Экономика
Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества с кредитами
Центральный банк России выявил новую схему мошенничества с кредитами.
Общество
Синоптик предупредил о приближении арктических холодов к Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве.
Происшествия
Избиение сотрудника ФСБ у ресторана попало на видео
Сотрудника ФСБ избили у ресторана «Жигули» на Новом Арбате в центре Москвы.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Происшествия
Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы
Политика
Песков: Путин ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусом
"Президент, естественно, ежедневно и при необходимости ежечасно получает информацию о развитии ситуации [с коронавирусом]", - отметил представитель Кремля.
Технологии
LG и ZTE пропустят конференцию MWC 2020 из-за вспышки коронавируса
Компании LG Electronics и ZTE отказались от участия в конференции MWC 2020 из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Шоу-бизнес
От Иосифа Пригожина ушла жена Валерия
Продюсер лишь смеялся Брак продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии по праву считается одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
Общество
«Победа» опровергла информацию о недопуске ветерана на его место
Авиакомпания "Победа" опровергает информацию, появившуюся в СМИ, о том, что не предоставила ветерану Великой Отечественной войны место повышенного комфорта из-за перевеса багажа.
Политика
Второй самолет ВКС РФ вылетел в Ухань для эвакуации россиян
Еще один борт Военно-космических сил РФ вылетел в Китай, где произошла вспышка коронавируса нового типа, чтобы эвакуировать оттуда граждан России.
Общество
Депутаты Петербурга хотят отменить штрафы за остекленные балконы
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на собрании в среду поддержали в первом чтении проект закона об отмене штрафов для владельцев квартир, которые застеклили свои балконы до 11 января 2020 года.