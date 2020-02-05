Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗарплату украинских министров привяжут к средней по стране

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
Читать в источнике
Комментировать128

Подробнее о событии

Зеленский решил ограничить зарплаты чиновников

Телеканал 360°05:13

Президент Украины назвал справедливым ограничение зарплат министров

Красная весна03:14

Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране

РИА Новости02:40

Правительство Украины привязало зарплату чиновников к средней по стране

ТАСС02:15

Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране

Lenta.ru03:11

На Украине ограничат зарплаты чиновникам

Газета.Ru02:50

На Украине решили ограничить зарплату чиновников и премии в «Нафтогазе»

REGNUM00:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:33, Ашберн
Происшествия

В Москве редакцию РБК эвакуировали из-за пожара

Газета.Ru 04:53
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
RT на русском вчера в 15:03
Кино

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru 03 февраля в 02:20
Экономика

Кудрин ожидает падение выручки РФ от экспорта нефти из-за коронавируса

Вероятность снижения выручки от экспорта российской нефти в первом квартале из-за распространения коронавируса почти неизбежна, написал 5 февраля председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter.
REGNUM 04:42
Экономика

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Напомним, в январе стало известно, что гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож и его семейный траст намерены продать часть акций.
Коммерсантъ 02:43
Транспорт

Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения

Коммерсантъ вчера в 17:00
Общество

Водоснабжение Симферополя ограничат с 10 февраля

В Симферополе ограничения водоснабжения начнут вводиться с 10 февраля 2020 года. Об этом сообщила глава администрации города Елена Проценко.
Российская газета 05:01
Политика

В Кремле не следят за ситуацией с каналом «Футляр от виолончели»

В Кремле не следят за ситуацией с Telegram-каналом "Футляр от виолончели", чьих авторов, по сообщениями СМИ, допросили в ФСБ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:43
Политика

В Чувашии назначены главы Минкультуры и Минприроды

Указом врио главы республики Олега Николаева новые руководители появились в министерстве культуры и министерстве природы, сообщается на сайте регионального правительства сегодня, 5 февраля.
Московский Комсомолец 03:27
Политика

Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе

РИА Новости вчера в 23:29
Культура

Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

RT на русском 04:52
Футбол

В РФС ответили на сообщения СМИ о недопуске России к ЧМ-2022 в Катаре

Во вторник арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что WADA проинформировало Россию о невозможности участия в чемпионате мира по футболу 2022 года.
РИА Новости 05:25
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике

Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Inc-news.ru вчера в 06:39
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

Газета.Ru 02:40
Общество

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
BFM.ru 03 февраля в 08:10
Экономика

Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества с кредитами

Центральный банк России выявил новую схему мошенничества с кредитами.
Газета.Ru 03:58
Общество

Синоптик предупредил о приближении арктических холодов к Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве.
RT на русском 01:43
Происшествия

Избиение сотрудника ФСБ у ресторана попало на видео

Сотрудника ФСБ избили у ресторана «Жигули» на Новом Арбате в центре Москвы.
Lenta.ru 03:13
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Происшествия

Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы

Lenta.ru вчера в 10:12
Политика

Песков: Путин ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусом

"Президент, естественно, ежедневно и при необходимости ежечасно получает информацию о развитии ситуации [с коронавирусом]", - отметил представитель Кремля.
ТАСС 04:34
Технологии

LG и ZTE пропустят конференцию MWC 2020 из-за вспышки коронавируса

Компании LG Electronics и ZTE отказались от участия в конференции MWC 2020 из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.
News.ru 02:09
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Шоу-бизнес

От Иосифа Пригожина ушла жена Валерия

Продюсер лишь смеялся Брак продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии по праву считается одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе.
Городовой 04:31
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 10:41
Общество

«Победа» опровергла информацию о недопуске ветерана на его место

Авиакомпания "Победа" опровергает информацию, появившуюся в СМИ, о том, что не предоставила ветерану Великой Отечественной войны место повышенного комфорта из-за перевеса багажа.
РЕН ТВ 01:35
Политика

Второй самолет ВКС РФ вылетел в Ухань для эвакуации россиян

Еще один борт Военно-космических сил РФ вылетел в Китай, где произошла вспышка коронавируса нового типа, чтобы эвакуировать оттуда граждан России.
Политическая Экспертиза вчера в 08:38
Общество

Депутаты Петербурга хотят отменить штрафы за остекленные балконы

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на собрании в среду поддержали в первом чтении проект закона об отмене штрафов для владельцев квартир, которые застеклили свои балконы до 11 января 2020 года.
ТАСС 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное