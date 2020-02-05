Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.

Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране

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