Политика
РИА НовостиЗарплату украинских министров привяжут к средней по стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
Читать в источнике
Оценить104
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:01, Ашберн
Общество
Рассчитывал на амнистию, а получил срок. Миллиардер пожаловался на ФСБ
Пономарев считает, что декларацию, которую он подал для того, чтобы получить амнистию капиталов, незаконно использовали правоохранители для ареста его активов.
Политика
В Госдуме оценили заявление госсекретаря США о российском Крыме
Заявление госсекретаря США Майка Помпео о потере Крыма Украиной шокировали Киев, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Политика
Псковский губернатор прокомментировал претензии Эстонии
Жители Псковской области с иронией воспринимают претензии Эстонии на российские территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
Происшествия
Прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед журналистом Голуновым
«Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности»,-- сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Общество
Рогозин заявил, что пока рано раскрывать правду о дыре в «Союзе»
Отверстие в обшивке космического корабля обнаружили 30 августа 2018 года, когда датчики на МКС показали снижение давления воздуха.
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Транспорт
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Происшествия
Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы
Известный турецкий актер Аднан Коч приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы.
Футбол
Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкин на пост президента лиги
16 января полномочия действующего президента лиги были продлены еще на пять лет в ходе голосования на общем собрании клубов РПЛ.
Космос
Казахстан планирует проводить сборку британских спутников связи
Развитие спутникового интернета и возможность сборки в Нур-Султане спутников для «One Web» обсудил с представителем британской компании А. Штекелем премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 4 февраля, сообщает пресс-служба главы кабинета министров.
Здоровье
Все школы Якутска закрыты на карантин
Во всех школах Якутска для учащихся всех классов объявлен карантин в связи с распространением ОРВИ.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Экономика
Минстрой разработает программу социальной аренды жилья
Минстрой России прогнозирует, что предложения на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
Политика
США могут выйти из соглашения ВТО по правительственным закупкам
США изучают возможность выхода из соглашения ВТО по правительственным закупкам, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Общество
За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы
Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Политика
Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского
Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Общество
«Проект»: у семьи экс-министра обороны Анатолия Сердюкова есть три дома на Рублевке стоимостью более миллиарда рублей
«Проект» оценил рыночную стоимость недвижимости в 1,2 миллиарда рублей.
Общество
Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Технологии
Google выпустила менее раздражающий Chrome для смартфонов и ПК
Компания Google выпустила новую версию браузера Chrome.
Политика
Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам
Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Общество
Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Здоровье
ВОЗ прогнозирует рост развития онкологии на 60% в ближайшие 20 лет
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что число раковых заболеваний в мире в ближайшие десятилетия может увеличиться на 60%, если нынешние тенденции будут сохранены.