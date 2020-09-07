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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

Зарплаты работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.В источнике
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RT на русском

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

RT на русском06:09
Московский Комсомолец

Кабмин объявил об индексации зарплат бюджетников с 1 октября

Московский Комсомолец05:48
URA.Ru

В России поднимут зарплаты бюджетникам

URA.Ru05:56
Российская газета

Зарплаты бюджетников с 1 октября проиндексируют на 3%

Российская газета05:55
Агентство Москва

Зарплаты работников бюджетных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября

Агентство Москва05:52
РИА Новости

Зарплаты бюджетников с октября проиндексируют на три процента

РИА Новости06:01
Известия

В России с 1 октября проиндексируют зарплаты бюджетников

Известия05:42

«Новая»: Бундесвер засекретил результаты анализов Алексея Навального

Пресс-служба Медико-санитарной службы Бундесвера (Вооруженные силы Германии) сообщила, что обнаруживший следы «Новичка» в анализах оппозиционного политика Алексея Навального ведомственный Институт фармакологии и токсикологии в Мюнхене не может предоставить третьей стороне результаты этих анализов.
«Новая»: Бундесвер засекретил результаты анализов Алексея Навального
Собеседник05:09
7

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
РИА Новостивчера в 09:59
4,3K

Институт Гамалеи попросил денег на создание нового COVID-препарата

Институт имени Гамалеи, зарегистрировавший первую в мире вакцину от коронавируса, добивается финансирования нового проекта - высокоэффективного лекарства для больных COVID-19, которое способно радикально снизить летальность.
Интерфакс04:48
1

В КС белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак сообщил РИА Новости, что получил от сторонников информацию о задержании одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой.
РИА Новости04:52
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Грузинская оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера

Оппозиционные в Грузии партия "Единое национальное движение" и объединение "Сила в единстве" решили выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьера в случае победы на предстоящих парламентских выборах, заявил на брифинге их лидер Григол Вашадзе.
РИА Новости05:37
2

Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
3

В Кремле рассказали о способе повысить эффективность губернаторов

"Дополнительные полномочия, которые были им предоставлены в ходе беспрецедентной пандемии, действительно, как сказал президент, себя оправдали и были очень эффективно использованы главами регионов", - оценил представитель Кремля.
Российская газета06:11
1

Защита Фургала обжаловала продление ареста бывшего губернатора

Представители защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подали апелляционную жалобу на решение Басманного районного суда Москвы о продлении ареста подозреваемого в организации убийств до 9 декабря.
Экономика сегодня03:28
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Искусственный интеллект боевых беспилотников сможет сам выбирать цели

Способностью самостоятельного выбора цели для уничтожения наделили искусственный интеллект (ИИ) боевых беспилотников MQ-9 Reaper специалисты американской компании General Atomics Aeronautical Systems, 4 сентября сообщает интернет-издание planet-today.ru.
ИА Красная Весна4 сентября в 15:11
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Месси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона

По словам Месси, президент «Барселоны» всё время откладывал обсуждение этой темы и обещал футболисту, что в конце сезона обязательно отпустит его в соответствии с условиями контракта.
RT на русском4 сентября в 17:31