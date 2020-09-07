Месси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона

По словам Месси, президент «Барселоны» всё время откладывал обсуждение этой темы и обещал футболисту, что в конце сезона обязательно отпустит его в соответствии с условиями контракта.