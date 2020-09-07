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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

Зарплаты работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.В источнике
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Российская газета

Оклады выйдут в плюс

Российская газета10:52
РБК

Зарплаты бюджетников проиндексируют на 3%

РБК07:08
РИА Новости

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на три процента с октября

РИА Новости06:01
RT на русском

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

RT на русском06:09
Агентство Москва

Зарплаты работников бюджетных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября

Агентство Москва05:52
Версия-Саратов

Бюджетникам повысят зарплаты с 1 октября: премьер-министр уже подписал распоряжение

Версия-Саратов05:51
Известия

В России с 1 октября проиндексируют зарплаты бюджетников

Известия05:42

Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Инфорос07:11
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В ЦСКА объяснили запрет на атрибутику «Спартака» на матче РПЛ

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов объяснил, почему болельщики в атрибутике столичного "Спартака" не будут допущены на "ВЭБ Арену" на матч седьмого тура чемпионата России.
Газета.Ru13:22
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В Турции запретили проезд стоя в транспорте из-за коронавируса

В Турции вводится запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.
RT на русском14:10
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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