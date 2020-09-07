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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

Зарплаты работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.В источнике
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Агентство Москва

Зарплаты работников бюджетных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября

Агентство Москва05:52
RT на русском

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

RT на русском06:09
РИА Новости

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на три процента с октября

РИА Новости06:01
Российская газета

Зарплаты бюджетников с 1 октября проиндексируют на 3%

Российская газета05:55
РБК

Зарплаты бюджетников проиндексируют на 3%

РБК07:08
Версия-Саратов

Бюджетникам повысят зарплаты с 1 октября: премьер-министр уже подписал распоряжение

Версия-Саратов05:51
Известия

В России с 1 октября проиндексируют зарплаты бюджетников

Известия05:42

Координационный совет потребовал освободить белорусских оппозиционеров

"Координационный совет требует немедленного освобождения Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтверждения возможности свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской в страну", - говорится в обращении.
РИА Новости09:12
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Microsoft рассказала о новых функциях Windows

Компания Microsoft рассказала о новых функциях, которые появятся после очередного обновления операционной системы (ОС) Windows 10 и будут призваны сделать работу и взаимодействие более комфортным.
Live2408:15
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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Индия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом

Нью-Дели, 7 сентября 2020, 08:37 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Индии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки возросло более чем на 90 тыс. и превысило 4,204 млн, в результате чего страна вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.
REGNUM01:37
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Опальный священник Сергий описал «прелюбодеяния» Поклонской

По словам Сергия, будучи замужем за Андреем Красильниковым, Поклонская совершила прелюбодеяние с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
Lenta.ru08:51
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