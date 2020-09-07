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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

Зарплаты работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.В источнике
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РИА Новости

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на три процента с октября

РИА Новости06:01
РБК

Зарплаты бюджетников проиндексируют на 3%

РБК07:08
RT на русском

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

RT на русском06:09
Российская газета

Оклады выйдут в плюс

Российская газета10:52
Агентство Москва

Зарплаты работников бюджетных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября

Агентство Москва05:52
Версия-Саратов

Бюджетникам повысят зарплаты с 1 октября: премьер-министр уже подписал распоряжение

Версия-Саратов05:51
Известия

В России с 1 октября проиндексируют зарплаты бюджетников

Известия05:42

Врачи вывели Навального из искусственной комы

Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, его постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких, он реагирует на речь, пациента вывели из медикаментозной комы, говорится в сообщении клиники Charite.
Врачи вывели Навального из искусственной комы
Газета.Ru12:05
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Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
РБК11:59
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Отказавшаяся покидать Ухань без собаки украинка увела из семьи главу миграционной службы

Украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале наотрез отказалась эвакуироваться из очага коронавирусной инфекции — города Ухань — без своей собаки, рассказала о своём романе с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком.
Life.ru05:14

В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
RT на русском12:09
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Машков заявил об уходе актера Матвеева из труппы театра Табакова

Актер Максим Матвеев покинул труппу Московского театра Олега Табакова, в спектаклях его заменит Юрий Чурсин, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на художественного руководителя театра Владимира Машкова.
Rambler News Service08:05
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ФБК оспорил решение суда, отклонившего жалобу на бездействие СК после отравления основателя Фонда Алексея Навального

ФБК оспорил решение суда, отклонившего жалобу на бездействие Следственного комитета после отравления основателя Фонда Алексея Навального.
Эхо Москвы12:02
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в Соединенные Штаты, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Военное деловчера в 05:53
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