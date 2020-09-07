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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

Зарплаты работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.В источнике
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Российская газета

Зарплаты бюджетников с 1 октября проиндексируют на 3%

Российская газета05:55
RT на русском

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

RT на русском06:09
РИА Новости

Зарплаты бюджетников с октября проиндексируют на три процента

РИА Новости06:01
РБК

Зарплаты бюджетников проиндексируют на 3%

РБК07:08
Агентство Москва

Зарплаты работников бюджетных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября

Агентство Москва05:52
Версия-Саратов

Бюджетникам повысят зарплаты с 1 октября: премьер-министр уже подписал распоряжение

Версия-Саратов05:51
Известия

В России с 1 октября проиндексируют зарплаты бюджетников

Известия05:42

В санкционный список ЕС войдет 31 официальное лицо Белоруссии

Европейский Союз намерен к середине сентября ввести персональные санкции в отношении 31 высокопоставленного государственного служащего Белоруссии, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификации на прошедших президентских выборах и нарушения прав человека, сообщает Reuters.
РАПСИ06:10
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Немецкие врачи могут повторно обследовать Навального только с разрешения его родных

"Федеральная ассоциация врачей очень обеспокоена состоянием здоровья Алексея Навального и поддерживает требование правительства ФРГ к российскому правительству о необходимости всеобъемлющего прояснения обстоятельств, которые привели к этому опасному для жизни заболеванию", - отметили в организации.
ТАСС06:51
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На Кубани экс-директор школы и депутат осуждена за мошенничество

В Горячем Ключе суд вынес приговор местной жительнице - бывшему депутату Совета муниципального образования города-курорта и директору школы № 4 за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.
Российская газета07:20
4

В Карелии нашли следы нескольких поселений каменного века

Российские археологи обнаружили сразу несколько поселений древних людей, которые жили на территории Карелии в эпоху мезолита, проводя раскопки в окрестностях реки Ууксунйоки, где сейчас строится трасса Олонец-Вяртсиля.
ТАСС Наука 05:54
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Пашаев заявил о намерении выложить запись суда над Ефремовым

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил в понедельник, 7 сентября, о намерении выложить запись суда над своим клиентом в открытый доступ.
Известия06:34
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Авторитет дал Ефремову советы о поведении в колонии

Пять советов от авторитета Вряд ли в камере с Ефремовым окажутся блатные - скорее "первопроходы-ботаники", предположил в беседе с "Московским комсомольцем" некогда представитель криминального мира и ныне пенсионер Михаил Орский.
Anews06:37
1

Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости06:47
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