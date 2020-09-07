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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

Зарплаты работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.В источнике
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Российская газета

Оклады выйдут в плюс

Российская газета10:52
РБК

Зарплаты бюджетников проиндексируют на 3%

РБК07:08
РИА Новости

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на три процента с октября

РИА Новости06:01
RT на русском

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

RT на русском06:09
Агентство Москва

Зарплаты работников бюджетных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября

Агентство Москва05:52
Версия-Саратов

Бюджетникам повысят зарплаты с 1 октября: премьер-министр уже подписал распоряжение

Версия-Саратов05:51
Известия

В России с 1 октября проиндексируют зарплаты бюджетников

Известия05:42

В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана.
В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой
РИА Новости04:52
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Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру05:54
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Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русском11:22

Россияне одобрили введение уроков сексуального просвещения в школах

Большинство жителей Россиян выступили за идею внести в учебный процесс уроки по сексуальному воспитанию в школах, пишет РБК со ссылкой на исследование телемедицинского сервиса Доктор рядом и медицинского сообщества «Найди своего доктора».
Live2405:33
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Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
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Завершено расследование дела обвиняемого в изнасиловании священника

Следователи завершили следственные действия по уголовному делу в отношении священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании и других преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
RT на русском11:38
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