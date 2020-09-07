1998 год в российском шоу-бизнесе: кражи хитов, смерть поп-звезд и рождение MTV

1998 год в России ознаменовался не только страшнейшим кризисом, но и появлением телеканала MTV, подарившего зрителям самые дикие клипы отечественных поп-звезд.