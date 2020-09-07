Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
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Зарплаты работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.В источнике
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