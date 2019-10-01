Общество

Кстати.NewsКстати.NewsЗарплаты бюджетникам в Иванове все-таки проиндексируют

Сегодня, 4 октября, состоялось третье по счету – внеочередное – заседание трехсторонней комиссии, без согласованного решения которой ивановские бюджетники, оставшиеся за бортом «майских указов» президента, не могли рассчитывать и на прибавку зарплаты с 1 октября.
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Незаметная прибавка

Российская газета01 октября в 11:04

Зарплаты бюджетников, военных и судей вырастут с 1 октября

Вести.Финанс01 октября в 01:51

Вслед за инфляцией: кому и на сколько проиндексируют зарплату с 1 октября

РИАМО01 октября в 02:00

Бюджетникам начинают индексировать зарплаты

REGNUM01 октября в 00:23

Зарплаты бюджетникам и военным повышают в России с 1 октября

Якутия 2430 сентября в 19:21

Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

Интерфакс30 сентября в 17:57

Зарплаты 2 млн бюджетников, оклады военных и судей в РФ вырастут на 4,3% с октября

ПРАЙМ30 сентября в 17:18
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