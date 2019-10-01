Общество
Кстати.NewsЗарплаты бюджетникам в Иванове все-таки проиндексируют
Сегодня, 4 октября, состоялось третье по счету – внеочередное – заседание трехсторонней комиссии, без согласованного решения которой ивановские бюджетники, оставшиеся за бортом «майских указов» президента, не могли рассчитывать и на прибавку зарплаты с 1 октября.
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Зарплаты 2 млн бюджетников, оклады военных и судей в РФ вырастут на 4,3% с октября
ПРАЙМ30 сентября в 17:18
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