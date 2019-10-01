В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.

Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

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