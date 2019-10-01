Общество
ИнтерфаксЗарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%
В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.
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Зарплаты 2 млн бюджетников, оклады военных и судей в РФ вырастут на 4,3% с октября
ПРАЙМ30 сентября в 17:18
Зарплаты госслужащих и не попавших под майский указ бюджетников с октября вырастут на 4,3%
ТАСС30 сентября в 17:10
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Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 01:37
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Китайский кроссовер Lifan X70 снова возвращается в Россию
Китайский кроссовер Lifan X70, продажи которого из-за проблем на черкесском заводе Derways прекратились в мае 2019 года, возвращается в Россию.
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Во льдах Энцелада найдена органика
Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Российская газета 14:36
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Биатлонистка Кузьмина объявила о завершении карьеры
35-летняя биатлонистка Анастасия Кузьмина завершила спортивную карьеру. Сестра Антона Шипулина объявила об этом в Instagram.
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В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
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«Шахтёр» сыграет с киевским «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины
Донецкий «Шахтёр» встретится с киевским «Динамо» в матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины, сообщается на сайте Федерации футбола Украины.
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Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета 10:49
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
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СМИ высмеяли Трампа за визит Тома Круза на Украину
Ведущий американской сатирической программы The Daily Show на канале Comedy Central Тревор Ной с иронией отнесся к визиту голливудского актера Тома Круза на Украину и его встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 11:33
Политика
Путин: Зеленский хочет урегулировать ситуацию в Донбассе
Президент России Владимир Путин сообщил о своей вере в то, что лидер Украины Владимир Зеленский испытывает желание урегулировать ситуацию в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:28
Экономика
Пенсии россиян отберут на строительство дорог
Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.
Deita.ru вчера в 22:15
Армия и оружие
В США рассказали о равных возможностях С-400 и Patriot
Экс-заместитель помощника главы Пентагона по вопросам национальной обороны, приглашенный сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Стивен Буччи усомнился в возможности российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» отразить атаку на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии, которую ранее провалили американские системы противовоздушной обороны (ПРО) MIM-104 Patriot.
News.ru 19:36
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Политика
Путин прокомментировал позицию экоактивистки Греты Тунберг
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
REGNUM вчера в 08:51
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Кино
Звезда «Властелина колец» предложила снять в роли Гэндальфа женщину
Как сообщает Digital Spy, актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить на роль Гендальфа женщину.
Московский Комсомолец вчера в 19:24
Культура
Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС
Sostav.ru 01 октября в 11:55
Происшествия
Россиянин расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой
В Томске мужчина расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой.
Lenta.ru 10:24
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия 03:26
Общество
Бездомной певице из метро Лос-Анджелеса предложили работу
Эмили Замурка, которая стала известна после вирусного ролика в интернете, получила предложение от музыкального продюсера, номинанта «Грэмми» Джоэла Даймонда.
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Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга
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В Nord Stream 2 оценили шансы на получение разрешения от Дании
Райнер Зеле – глава австрийской OMV, оператора проекта газопровода «Северный поток-2» – оценил шансы получить разрешение от Дании.
Expert.ru 09:05
Культура
Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой
Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Газета.Ru 04:57
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Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
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ООН обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
ООН чрезвычайно обеспокоена ситуацией с невыдачей американских виз российским делегатам для участия в Генассамблее.
ТК Звезда 14:37
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Патент недели: как точно определить скрытую угрозу
Разработка российских биохимиков направлена на анализ кокковой микрофлоры, которая играет определяющую роль в функционировании слизистых оболочек.
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