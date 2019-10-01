В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.

Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».

Авто Китайский кроссовер Lifan X70 снова возвращается в Россию Китайский кроссовер Lifan X70, продажи которого из-за проблем на черкесском заводе Derways прекратились в мае 2019 года, возвращается в Россию.

Космос Во льдах Энцелада найдена органика Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.

Спорт Биатлонистка Кузьмина объявила о завершении карьеры 35-летняя биатлонистка Анастасия Кузьмина завершила спортивную карьеру. Сестра Антона Шипулина объявила об этом в Instagram.

Футбол «Шахтёр» сыграет с киевским «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины Донецкий «Шахтёр» встретится с киевским «Динамо» в матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины, сообщается на сайте Федерации футбола Украины.

Политика В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.

Политика СМИ высмеяли Трампа за визит Тома Круза на Украину Ведущий американской сатирической программы The Daily Show на канале Comedy Central Тревор Ной с иронией отнесся к визиту голливудского актера Тома Круза на Украину и его встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Политика Путин: Зеленский хочет урегулировать ситуацию в Донбассе Президент России Владимир Путин сообщил о своей вере в то, что лидер Украины Владимир Зеленский испытывает желание урегулировать ситуацию в Донбассе, передает РИА "Новости".

Экономика Пенсии россиян отберут на строительство дорог Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.

Армия и оружие В США рассказали о равных возможностях С-400 и Patriot Экс-заместитель помощника главы Пентагона по вопросам национальной обороны, приглашенный сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Стивен Буччи усомнился в возможности российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» отразить атаку на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии, которую ранее провалили американские системы противовоздушной обороны (ПРО) MIM-104 Patriot.

Происшествия Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.

Политика Путин прокомментировал позицию экоактивистки Греты Тунберг Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.

Политика Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Кино Звезда «Властелина колец» предложила снять в роли Гэндальфа женщину Как сообщает Digital Spy, актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить на роль Гендальфа женщину.

Происшествия Россиянин расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой В Томске мужчина расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой.

Экономика BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.

Общество Бездомной певице из метро Лос-Анджелеса предложили работу Эмили Замурка, которая стала известна после вирусного ролика в интернете, получила предложение от музыкального продюсера, номинанта «Грэмми» Джоэла Даймонда.

Политика В Nord Stream 2 оценили шансы на получение разрешения от Дании Райнер Зеле – глава австрийской OMV, оператора проекта газопровода «Северный поток-2» – оценил шансы получить разрешение от Дании.

Культура Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".

Шоу-бизнес Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.

Политика ООН обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам ООН чрезвычайно обеспокоена ситуацией с невыдачей американских виз российским делегатам для участия в Генассамблее.