Общество

ИнтерфаксИнтерфаксЗарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.
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Зарплаты бюджетников, военных и судей вырастут с 1 октября

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