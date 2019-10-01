Общество

ТАССТАССОклады судей и правоохранителей увеличатся с 1 октября

Согласно постановлению правительства, с учетом уровня инфляции с 1 октября на 4,3% повышаются оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, а также таможенных органов.
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С 1 октября повысили зарплату. Как получить прибавку и не остаться без работы

Life.ru00:45

Плюс 4,3 процента

Российская газетавчера в 11:40

Что изменится в жизни россиян с 1 октября

Интерфакс00:00

Бюджетникам и военным повысят зарплаты

Парламентская газетавчера в 17:22

Оклады судей и правоохранителей увеличатся с 1 октября

ТАССвчера в 17:13

Бюджетникам начинают индексировать зарплаты

REGNUM00:23

С 1 октября повысят зарплату работникам федеральных госорганов

Гарантвчера в 06:29
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Культура

Коллектив «Ленкома» просит назначить худруком театра Марка Варшавера

Коллектив театра "Ленком" обратился к министру культуры России и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором - худруком театра, сообщил РИА Новости глава общественного объединения "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.
РИА Новости вчера в 13:01
Космос

Названо место скопления инопланетных зондов

Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами.
Lenta.ru вчера в 20:02
Футбол

Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью

Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
Bethub.org вчера в 16:52
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Авто

Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом недорогих Hyundai и Kia

CarsWeek.ru вчера в 15:00
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Происшествия

Европротокол становится «безлимитным» по всей России

Европротокол с 1 октября становится «безлимитным» по всей России.
BFM.ru вчера в 21:44
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Гаджеты

В Android объединили несколько действий в одной кнопке

В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru вчера в 10:46
Политика

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Политика

Россия и Белоруссия начнут разработку единого Налогового кодекса

В карте интеграции России и Белоруссии не идет речь о едином эмиссионном центре, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 01:00
Политика

США расширили санкционные списки россиян

США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru вчера в 13:26
Футбол

«Локомотив» сыграет с «Атлетико» в группе Лиги чемпионов

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» дома сыграет против мадридского «Атлетико».
Нева Спорт вчера в 18:00
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Сомали

News.ru вчера в 05:32
Шоу-бизнес

Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой, задержанной с кокаином

Врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео с задержанием звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой.
ФедералПресс вчера в 23:49
Происшествия

Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком

Воспитанница интерната для умственно отсталых детей на севере Сахалина скончалась от ожогов, полученных в ванне с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.
РИА Новости вчера в 19:38
Политика

Россия рассчитывает на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия надеется на согласование "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru 00:15
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери

Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 29 сентября в 14:22
Авто

Toyota Camry стала полноприводной

Компания Toyota представила полноприводную модификацию e-Four для седана Camry последнего поколения.
Журнал Авто.ру вчера в 12:07
Политика

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Футбол

«Сочи» победил «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ

ФК «Сочи» на своём поле одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 14:23
Футбол

«Барселона» ищет замену Суаресу

Вести.Ru вчера в 21:44
Происшествия

В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами

РИА Новости вчера в 01:39
Экономика

На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей

В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Авто

Российский завод Toyota завершает выпуск четвертого Toyota RAV4

Завод Toyota в Санкт-Петербурге завершает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения.
Автоновости дня вчера в 02:32
Общество

Менткевич освобожден от должности и.о. завотделения онкоцентра Блохина

Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н.Н. Блохина Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением.
Известия вчера в 20:54
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

В работе социальной сети Facebook произошел сбой, следует из данных портала Downdetector.
DP.RU 00:53
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Советский спорт вчера в 06:02
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
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