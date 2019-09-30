С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

Политика WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, состоявшемся 25 июля.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Общество Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.

Общество В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах» В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.

Спорт Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.

Происшествия Верховный суд передал дело юриста Карамзина подмосковным судьям Верховный суд России передал на рассмотрение судьям Мособлсуда представление Генпрокуратуры по делу столичного юриста Кантемира Карамзина, обвиняемого в покушении на мошенничество в отношении первого биографа Владимира Путина Олега Блоцкого.

Общество В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Общество ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

Политика Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Политика МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом».

Шоу-бизнес Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Шоу-бизнес Лиза Галкина устроила отцу модный показ Максим поделился видеороликом, на котором его доченька устраивает модный показ.

Происшествия Европротокол становится «безлимитным» по всей России Европротокол с 1 октября становится «безлимитным» по всей России.

Авто Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia Skoda, вероятно, в связи с новым положением дел сократит количество премиум-опций в своих будущих автомобилях и направит все силы на завоевание Восточной Европы, где долю рынка у "чешки" отняли Dacia, Hyundai и Kia.

Кино Минкульт и Фонд кино раскроют данные о господдержке фильмов «Коммерсант» уже ознакомился с базой. Так, крупнейшей по объёму господдержки с 2015 года стала СТВ Сергея Сельянова.

Происшествия Полковник ФСБ-миллиардер получал взятки рядом с работой Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от здания ФСБ в Москве.