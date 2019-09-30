Экономика
РБКЧто изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Как изменится жизнь россиян с 1 октября
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов28 сентября в 05:31
Новый НДС, индексация пенсий и запрет на курение: что изменится в РФ в октябре
vtomske.ru28 сентября в 04:15
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 00:21, Вашингтон
Политика
WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским
Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, состоявшемся 25 июля.
Российская газета вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ вчера в 03:43
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
РИА Новости вчера в 18:01
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости вчера в 12:13
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском вчера в 17:31
Происшествия
Верховный суд передал дело юриста Карамзина подмосковным судьям
Верховный суд России передал на рассмотрение судьям Мособлсуда представление Генпрокуратуры по делу столичного юриста Кантемира Карамзина, обвиняемого в покушении на мошенничество в отношении первого биографа Владимира Путина Олега Блоцкого.
BFM.ru вчера в 13:16
Общество
В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением
О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM вчера в 17:52
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru вчера в 08:19
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Газета.Ru вчера в 10:19
Политика
Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров
Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
ТагилСити.ру вчера в 04:50
Политика
МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным
Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом».
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Политика
Депутатам пострадавшим от паводка районов предложили премии на 336 млн
РЕН ТВ вчера в 12:29
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Шоу-бизнес
Лиза Галкина устроила отцу модный показ
Максим поделился видеороликом, на котором его доченька устраивает модный показ.
Bimru.ru вчера в 10:04
Культура
На «Перезапуск омской подземки» дали грант в 15 млн рублей
Проект Омского музея имени Врубеля получит на реализацию «Проекта М.» 15 млн рублей.
Омскрегион вчера в 05:59
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru вчера в 16:26
Происшествия
Европротокол становится «безлимитным» по всей России
Европротокол с 1 октября становится «безлимитным» по всей России.
BFM.ru вчера в 21:44
Авто
Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia
Skoda, вероятно, в связи с новым положением дел сократит количество премиум-опций в своих будущих автомобилях и направит все силы на завоевание Восточной Европы, где долю рынка у "чешки" отняли Dacia, Hyundai и Kia.
Российская газета вчера в 09:00
Кино
Минкульт и Фонд кино раскроют данные о господдержке фильмов
«Коммерсант» уже ознакомился с базой. Так, крупнейшей по объёму господдержки с 2015 года стала СТВ Сергея Сельянова.
News.ru вчера в 05:36
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 29 сентября в 09:40
Происшествия
Полковник ФСБ-миллиардер получал взятки рядом с работой
Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от здания ФСБ в Москве.
Lenta.ru вчера в 22:33
Шоу-бизнес
Наталью Бочкареву требуют отправить в наркодиспансер
StarHit.ru вчера в 11:00
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Валвейк», играя в меньшинстве
«Витесс» одержал победу над «Валвейком» в матче восьмого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:1.
REGNUM вчера в 03:42
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Армия и оружие
В Черном море начались испытания нового корабля с ракетами «Калибр»
Малый ракетный корабль "Ингушетия" проекта 21631 "Буян-М" начал заводские испытания в Черном море.
Российская газета вчера в 04:34