Общество
ИнтерфаксЗарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%
В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.
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Общество
В центре Блохина уволили и.о. завотделения
Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н. Н. Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
РБК вчера в 23:09
Культура
На «Перезапуск омской подземки» дали грант в 15 млн рублей
Проект Омского музея имени Врубеля получит на реализацию «Проекта М.» 15 млн рублей.
Омскрегион вчера в 05:59
Общество
Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в 6 раз
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз.
Газета.Ru вчера в 15:56
Происшествия
Названа причина подачи тока по батареям жилого дома в Воронеже
Известия вчера в 21:01
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru вчера в 10:46
Авто
Агрессивным водителям могут повысить стоимость ОСАГО
Если инициатива будет одобрена, то при расчете стоимости полиса страховщики смогут вводить собственные коэффициенты, учитывающие индивидуальные характеристики водителей.
Автоновости дня вчера в 23:52
Авто
Volkswagen сделает из Skoda конкурента бюджетным Hyundai и Kia
В руководстве немецкой компании намерены изменить позиционирование на рынке некоторых брендов.
Газета DAILY вчера в 14:57
Гаджеты
Highscreen представила смартфон MAX 3 с мощной батареей на 5000 мАч
The GEEK вчера в 06:40
Футбол
Сборная Грузии по регби устроила скандал из-за песни Валерия Меладзе
Актуальные Новости вчера в 08:40
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Полковник ФСБ-миллиардер получал взятки рядом с работой
Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от здания ФСБ в Москве.
Lenta.ru вчера в 22:33
Музыка
Лазарев назвал причину конфликта с Топаловым
Популярный российский певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он выступал в составе группы Smash в начале 2000-х годов.
News.ru вчера в 22:41
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК 29 сентября в 18:56
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru вчера в 03:41
Общество
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости вчера в 09:40
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия вчера в 03:52
Политика
Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК вчера в 09:36
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:27
Наука
Создана «умная рубашка», которая измеряет частоту дыхания
Участники эксперимента отметили, что «умные рубашки» удобны и их можно носить под обычной одеждой.
Научная Россия вчера в 09:17
Наука
Джейми Донелли: «VR дает возможность отправить учеников на Марс»
В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
РБК вчера в 07:31
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском вчера в 17:31
Армия и оружие
Китай впервые продемонстрировал новейшую баллистическую ракету DF-41
Московский Комсомолец вчера в 23:45
Политика
Мадуро назвал Россию великой державой XXI века
Президент Венесуэлы заявил, что Россия является "одной из великих держав XXI века". Ранее Мадуро признался, что ему комфортно в Москве.
Газета.Ru вчера в 22:14
Здоровье
Врачи перечислили признаки микроинсульта
Врачи перечислили признаки, которые могут указывать на микроинсульт.
Газета Кемерова вчера в 03:58
Политика
В сенате США попросили расследовать связи Байдена и Клинтон с Украиной
Глава комитета по финансам сената Чак Грассли и глава комитета по внутренней безопасности Рон Джонсон, представляющие Республиканскую партию США, обратились с письмом к генпрокурору страны Уильяму Барру, в котором просят расследовать связи с Украиной бывшего вице-президента Джо Байдена и бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
РИА Новости вчера в 16:34
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых пусков к МКС
Известия вчера в 18:49
Происшествия
В Забайкалье застрелили медведя, покалечившего человека
REGNUM вчера в 23:27
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Якутия 24 вчера в 03:10