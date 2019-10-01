Политика
ФАНЗарплаты бюджетников и военных вырастут с 1 октября
Оклады повышены и для бюджетников, зарплаты увеличатся у сотрудников всех федеральных учреждений. Указом президента РФ с 1 октября будут повышены оклады россиян, которые занимают должности федеральной государственной гражданской службы.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
Экономика
На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей
В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублей
В понедельник, 30 сентября, курс американского доллара увеличился до 65 рублей. Об этом стало известно после торгов на Московской бирже.
Петербургский дневник вчера в 09:21
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений от наводнений (КЗС) из-за прогнозируемого поднятия воды в Неве до критических отметок, сообщает пресс-служба городского главка МЧС во вторник.
Интерфакс 02:34
Армия и оружие
Китай представил на параде образцы новейшего вооружения
1 октября в Пекине во время посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики парада было продемонстрировано новейшее оружие, находящееся на вооружении Народно-освободительной армии страны.
REGNUM 01:35
Космос
Минобороны подало иск к РКК «Энергия» на 5 млрд рублей
Иск поступил в суд 27 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не приводятся, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 01:55
Политика
В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия 01:44
Политика
Михаил Бабич стал первым заместителем Орешкина
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич стал первым заместителем министра экономического развития.
РБК вчера в 13:34
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал лицо дочери в передаче «Секрет на миллион»
В студии артист впервые показал лицо своей дочери.
OAnews вчера в 04:47
Спорт
Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Бронзу выиграла американка Вашти Каннингем (2,00). Таким образом, россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ вчера в 15:28
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия вчера в 03:52
Общество
В центре Блохина уволили и.о. завотделения
Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н.Н.Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
РБК вчера в 23:09
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Политика
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
Известия вчера в 20:48
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Технологии
В России запустили проект по сбору автомобильных данных «Автодата»
"Автодата" реализуется в целях создания уникального в мировом масштабе объема больших данных в автомобильной сфере и взаимодействия автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой и обеспечения равных конкурентных условий на авторынке.
ТАСС вчера в 05:35
Футбол
Артем Дзюба оценил вероятность своего возвращения в «Спартак»
Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба дал большое интервью на YouTube-канале «Рашен Football», в котором оценил возможность своего возвращения в «Спартак».
Петербургский дневник 01:43
Технологии
Базы ГИБДД оказались основным источником информации для мошенников
Для звонков клиентам банков мошенники чаще всего используют информацию, которую они получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковок.
Pravda.Ru вчера в 07:02
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Политика
WSJ: госсекретарь США присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским
Госсекретарь США Майкл Помпео присутствовал при телефонном разговоре между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, состоявшемся 25 июля.
ТАСС вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Кино
Четыре новых постера фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
Режиссёрское кресло заняла Кэти Янь, но над дополнительными экшен-сценами для фильма поработал постановщик трилогии «Джон Уик» Чад Стахелски.
Игромания.ру 03:16
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Политика
Аксенов отказался от поста премьера Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов, который совмещал свою должность с премьерской, отказался возглавлять республиканское правительство.
Росбалт вчера в 14:37
Футбол
Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью
Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
Bethub.org вчера в 16:52
Политика
США расширили санкции против России
США расширили пакет санкций против России за «вмешательство в выборы».
Известия вчера в 10:40
Экономика
Кудрин оценил объем вложений бюджета в незавершенные стройки в ₽5 трлн
В начале июля СП оценила объем вложений в 62,6 тыс. выявленных объектов незавершенного строительства (детские сады, школы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры и т.д.) в 4,048 трлн руб.
РБК вчера в 10:26
Общество
Москва достигла «барического дна»
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1 октября 1954 года и оказалось на «барическом дне».
Lenta.ru 02:21
Политика
Россия надеется на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске
В Кремле надеются, что «формулу Штайнмайера» окончательно согласуют на заседании контактной группы в Минске, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Парламентская газета 01:59
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53