Политика

ФАНФАНЗарплаты бюджетников и военных вырастут с 1 октября

Оклады повышены и для бюджетников, зарплаты увеличатся у сотрудников всех федеральных учреждений. Указом президента РФ с 1 октября будут повышены оклады россиян, которые занимают должности федеральной государственной гражданской службы.
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С 1 октября повысили зарплату. Как получить прибавку и не остаться без работы

Life.ru00:45

Кому повысят зарплату с 1 октября

Парламентская газета02:44

Доходы пожарных и полицейских увеличатся на 4,3%

Общественное телевидение Россиивчера в 21:28

Бюджетники и военные получат прибавку к зарплате 1 октября

Народные новостивчера в 22:09

Зарплаты бюджетников и военных вырастут с 1 октября

ФАНвчера в 18:34

Оклады судей и правоохранителей увеличатся с 1 октября

ТАССвчера в 17:13

Довольствие от Троцкого

Военно-промышленный курьервчера в 15:08
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Экономика

На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей

В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Финансы

Курс доллара поднялся выше 65 рублей

В понедельник, 30 сентября, курс американского доллара увеличился до 65 рублей. Об этом стало известно после торгов на Московской бирже.
Петербургский дневник вчера в 09:21
Общество

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений от наводнений (КЗС) из-за прогнозируемого поднятия воды в Неве до критических отметок, сообщает пресс-служба городского главка МЧС во вторник.
Интерфакс 02:34
Армия и оружие

Китай представил на параде образцы новейшего вооружения

1 октября в Пекине во время посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики парада было продемонстрировано новейшее оружие, находящееся на вооружении Народно-освободительной армии страны.
REGNUM 01:35
Космос

Минобороны подало иск к РКК «Энергия» на 5 млрд рублей

Иск поступил в суд 27 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не приводятся, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 01:55
Политика

В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным

26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия 01:44
Политика

Михаил Бабич стал первым заместителем Орешкина

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич стал первым заместителем министра экономического развития.
РБК вчера в 13:34
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал лицо дочери в передаче «Секрет на миллион»

В студии артист впервые показал лицо своей дочери.
OAnews вчера в 04:47
Спорт

Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Бронзу выиграла американка Вашти Каннингем (2,00). Таким образом, россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ вчера в 15:28
Армия и оружие

Российский спецназ заметили в Норвегии

Известия вчера в 03:52
Общество

В центре Блохина уволили и.о. завотделения

Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н.Н.Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
РБК вчера в 23:09
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Политика

Грету Тунберг пригласили в Госдуму

Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
Известия вчера в 20:48
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Технологии

В России запустили проект по сбору автомобильных данных «Автодата»

"Автодата" реализуется в целях создания уникального в мировом масштабе объема больших данных в автомобильной сфере и взаимодействия автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой и обеспечения равных конкурентных условий на авторынке.
ТАСС вчера в 05:35
Футбол

Артем Дзюба оценил вероятность своего возвращения в «Спартак»

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба дал большое интервью на YouTube-канале «Рашен Football», в котором оценил возможность своего возвращения в «Спартак».
Петербургский дневник 01:43
Технологии

Базы ГИБДД оказались основным источником информации для мошенников

Для звонков клиентам банков мошенники чаще всего используют информацию, которую они получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковок.
Pravda.Ru вчера в 07:02
Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Политика

WSJ: госсекретарь США присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

Госсекретарь США Майкл Помпео присутствовал при телефонном разговоре между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, состоявшемся 25 июля.
ТАСС вчера в 16:59
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Кино

Четыре новых постера фильма «Хищные птицы» с Марго Робби

Режиссёрское кресло заняла Кэти Янь, но над дополнительными экшен-сценами для фильма поработал постановщик трилогии «Джон Уик» Чад Стахелски.
Игромания.ру 03:16
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 29 сентября в 14:22
Происшествия

Московская полиция подала иски к Навальному и Соболь

ТАСС 03:23
Политика

Аксенов отказался от поста премьера Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов, который совмещал свою должность с премьерской, отказался возглавлять республиканское правительство.
Росбалт вчера в 14:37
Футбол

Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью

Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
Bethub.org вчера в 16:52
Политика

США расширили санкции против России

США расширили пакет санкций против России за «вмешательство в выборы».
Известия вчера в 10:40
Экономика

Кудрин оценил объем вложений бюджета в незавершенные стройки в ₽5 трлн

В начале июля СП оценила объем вложений в 62,6 тыс. выявленных объектов незавершенного строительства (детские сады, школы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры и т.д.) в 4,048 трлн руб.
РБК вчера в 10:26
Общество

Москва достигла «барического дна»

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1 октября 1954 года и оказалось на «барическом дне».
Lenta.ru 02:21
Политика

Россия надеется на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске

В Кремле надеются, что «формулу Штайнмайера» окончательно согласуют на заседании контактной группы в Минске, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Парламентская газета 01:59
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
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