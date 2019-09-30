Общество

ФАНФАНЗарплаты бюджетников и военных вырастут с 1 октября

Оклады повышены и для бюджетников, зарплаты увеличатся у сотрудников всех федеральных учреждений. Указом президента РФ с 1 октября будут повышены оклады россиян, которые занимают должности федеральной государственной гражданской службы.
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Рост зарплат и ограничения на выдачу кредитов: что изменится с 1 октября

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Гарантвчера в 06:29

В России вырастут зарплаты и упадут налоги с 1 октября

Экономика сегоднявчера в 02:13
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
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Противники «формулы Штайнмайера» устроили акцию у офиса Зеленского

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Венесуэла провела платеж по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
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Недавно компания Great Wall представила новую модель Haval H9.
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Концерн Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia

Тарантас Ньюс вчера в 14:03
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
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Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска

Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года.
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Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru 28 сентября в 15:46
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«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Интерфакс 12:41
Космос

Последний запуск базовой версии ракеты «Рокот» намечен на 29 ноября

Ожидается, что в рамках последнего пуска ракета «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» выведет на орбиту космические аппараты связи «Гонец» № 24, № 25 и № 26.
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Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста

Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
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Netflix показал тизер четвертого сезона «Очень странные дела»

Напомним, что сериал "Очень странные дела" является самым популярным сценарием Netflix.
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Культура

Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале

Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
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Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
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Три человека пострадали в результате столкновения трамваев в Москве

Газета.Ru 16:01
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"Скандал с военной помощью для Украины, вооруженные силы которой только начали превращаться в более оснащённую и профессиональную силу, снова показал, насколько эта страна зависит от Америки", пишет портал Politico.
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Стартовали продажи бюджетного «паркетника» Renault Kwid

Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
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Стоун заявил, что очень гордится интервью с Путиным

Режиссер Оливер Стоун заявил, что гордится интервью, которые он взял у президента России Владимира Путина в рамках подготовки фильма о главе российского государства.
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Певица Ольга Бузова со своим концертом посетила Южно-Сахалинск. В прошлом году звезда не смогла добраться до острова из-за нелетной погоды.
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Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100).
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Московский "Локомотив" проиграл мадридскому "Атлетико" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0-2.
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Опубликованы новые трейлер и постер фильма «King’s Man: Начало»

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Исчезающие сообщения появятся в мессенджере WhatsApp

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию – исчезающие сообщения.
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