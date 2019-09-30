Общество
ФАНЗарплаты бюджетников и военных вырастут с 1 октября
Оклады повышены и для бюджетников, зарплаты увеличатся у сотрудников всех федеральных учреждений. Указом президента РФ с 1 октября будут повышены оклады россиян, которые занимают должности федеральной государственной гражданской службы.
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Политика
Противники «формулы Штайнмайера» устроили акцию у офиса Зеленского
Акция началась около 21:00 после брифинга Зеленского, который подтвердил согласование «формулы Штайнмайера» в Минске.
РБК 17:14
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»
Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда вчера в 08:57
Экономика
Венесуэла провела платеж по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Российская газета 11:55
Политика
Голландские депутаты потребовали от правительства изучить роль Украины в крушении MH17
Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17.
ТАСС 17:25
Кино
Минкульт опубликует данные о тратах на господдержку кино
Сегодня, 30 сентября стало известно, что в середине октября Минкульт совместно с Фондом кино запустит базу данных о государственной поддержке производства фильмов в России, которая будет доступна на сайте ЕАИС и содержать информацию с 2015 года об объемах и условиях поддержки, предоставляемой Минкультом и Фондом кино.
ProfiСinema.ru вчера в 16:54
Энергетика
«Северный поток — 2» построен на 83%
RT на русском 12:22
Общество
Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде
Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.
Взгляд.ру 12:45
Авто
Компания Great Wall представила Haval H9 для экстремального бездорожья
Недавно компания Great Wall представила новую модель Haval H9.
Дни24 10:56
Авто
Концерн Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia
Тарантас Ньюс вчера в 14:03
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Недвижимость
Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска
Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года.
Lenta.ru 09:45
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru 28 сентября в 15:46
Космос
Последний запуск базовой версии ракеты «Рокот» намечен на 29 ноября
Ожидается, что в рамках последнего пуска ракета «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» выведет на орбиту космические аппараты связи «Гонец» № 24, № 25 и № 26.
RT на русском 18:22
Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
Кино
Netflix показал тизер четвертого сезона «Очень странные дела»
Напомним, что сериал "Очень странные дела" является самым популярным сценарием Netflix.
The Moscow Post 06:17
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Армия и оружие
Politico: военные поставки США спасли Украину
"Скандал с военной помощью для Украины, вооруженные силы которой только начали превращаться в более оснащённую и профессиональную силу, снова показал, насколько эта страна зависит от Америки", пишет портал Politico.
Военное обозрение 11:18
Авто
Стартовали продажи бюджетного «паркетника» Renault Kwid
Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
Автоновости дня 10:23
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика
Стоун заявил, что очень гордится интервью с Путиным
Режиссер Оливер Стоун заявил, что гордится интервью, которые он взял у президента России Владимира Путина в рамках подготовки фильма о главе российского государства.
РЕН ТВ 12:47
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой на Сахалине подарили новый айфон
Певица Ольга Бузова со своим концертом посетила Южно-Сахалинск. В прошлом году звезда не смогла добраться до острова из-за нелетной погоды.
РИА Сахалин-Курилы вчера в 23:57
Общество
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100).
Газета.Ru 04:00
Экономика
Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов
РБК ознакомился с документом, 1 октября он рассматривался в ТПП на совещании с представителями бизнеса, банков, некредитных финансовых организаций и Минюста, рассказали РБК два участника встречи.
РБК 14:38
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" проиграл мадридскому "Атлетико" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0-2.
Газета.Ru 17:02
Кино
Опубликованы новые трейлер и постер фильма «King’s Man: Начало»
REGNUM вчера в 01:38
Интернет
Исчезающие сообщения появятся в мессенджере WhatsApp
Разработчики популярного мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию – исчезающие сообщения.
МИР 24 11:26