Оклады повышены и для бюджетников, зарплаты увеличатся у сотрудников всех федеральных учреждений. Указом президента РФ с 1 октября будут повышены оклады россиян, которые занимают должности федеральной государственной гражданской службы.

Зарплаты бюджетников и военных вырастут с 1 октября

Общество Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

Политика Голландские депутаты потребовали от правительства изучить роль Украины в крушении MH17 Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17.

Экономика План приватизации крупнейших компаний не раскрывается «В отсутствие принятых правительством РФ решений об отчуждении пакетов акций крупнейших компаний в 2020-2022 годах поступление средств от продажи пакетов акций указанных компаний не прогнозируется», — говорится в документе.

Экономика На перепись населения выделят 33 млрд рублей На покупку 360 тыс. устройств и операционной системы Росстат потратит 6,7 млрд руб. Ранее сообщалось, что первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году.

Культура Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком» В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.

Политика На Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера» В центре Киева проходит митинг против согласования руководством страны «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на территории Донбасса.

Армия и оружие В Мали 25 военных погибли при нападении экстремистов Двадцать пять военнослужащих стали жертвами нападений экстремистов на два военных лагеря. Судьба еще 60 военных еще не известна, пишет ТАСС.

Здоровье В Амурской области назначили министра здравоохранения Стало известно, кто занял кресло министра здравоохранения Амурской области.

Экономика На Украине с 1 октября перестанут использовать мелкие монеты Национальный банк Украины объявил об изъятии из оборота мелких монет с 1 октября 2019 года. Речь идет об 1, 2 и 5 копейках.

Экономика Сбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.

Шоу-бизнес Лиза Галкина устроила отцу модный показ Максим поделился видеороликом, на котором его доченька устраивает модный показ.

Футбол Семин спрогнозировал победу «Атлетико» на Лиге чемпионов Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал итоги второго матча группового этапа "Лиги чемпионов", в котором его команда проиграла на своем поле мадридскому "Атлетико" (0:2).

Армия и оружие Бессмертная классика: на Западе высоко оценили МиГ-31 По мнению журнала The National Interest, МиГ-31, несмотря на то, что это далеко не новый самолет с "архаичным" планером, прекрасно справляется со своей задачей и заслуживает самых высоких оценок.

Армия и оружие Южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила «неизвестный снаряд» Минобороны Южной Кореи заявило, что КНДР произвела запуск неизвестного снаряда из северного региона Вонсан в сторону Японского моря.

Футбол Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я» Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.

Политика МИД России позитивно оценил подписание Украиной «формулы Штайнмайера» В Министерстве иностранных дел России позитивно оценили подписание Киевом "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

Шоу-бизнес Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Политика США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн.

Общество Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.

Интернет WhatsApp начал тестирование функции исчезающих сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестирование функции исчезающих сообщений.