Общество
ФАНЗарплаты бюджетников и военных вырастут с 1 октября
Оклады повышены и для бюджетников, зарплаты увеличатся у сотрудников всех федеральных учреждений. Указом президента РФ с 1 октября будут повышены оклады россиян, которые занимают должности федеральной государственной гражданской службы.
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Кино
Фильм «К звездам» возглавил российский прокат
Газета.Ru вчера в 10:37
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Политика
Голландские депутаты потребовали от правительства изучить роль Украины в крушении MH17
Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17.
ТАСС 17:25
Экономика
План приватизации крупнейших компаний не раскрывается
«В отсутствие принятых правительством РФ решений об отчуждении пакетов акций крупнейших компаний в 2020-2022 годах поступление средств от продажи пакетов акций указанных компаний не прогнозируется», — говорится в документе.
Expert.ru 07:07
Экономика
На перепись населения выделят 33 млрд рублей
На покупку 360 тыс. устройств и операционной системы Росстат потратит 6,7 млрд руб. Ранее сообщалось, что первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году.
Газета.Ru 07:27
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском 03:24
Политика
На Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера»
В центре Киева проходит митинг против согласования руководством страны «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на территории Донбасса.
Московский Комсомолец 17:02
Армия и оружие
В Мали 25 военных погибли при нападении экстремистов
Двадцать пять военнослужащих стали жертвами нападений экстремистов на два военных лагеря. Судьба еще 60 военных еще не известна, пишет ТАСС.
РЕН ТВ 18:20
Здоровье
В Амурской области назначили министра здравоохранения
Стало известно, кто занял кресло министра здравоохранения Амурской области.
Амур.инфо 04:55
Экономика
На Украине с 1 октября перестанут использовать мелкие монеты
Национальный банк Украины объявил об изъятии из оборота мелких монет с 1 октября 2019 года. Речь идет об 1, 2 и 5 копейках.
Аргументы и Факты вчера в 09:46
Экономика
Сбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ
Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.
РБК вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Лиза Галкина устроила отцу модный показ
Максим поделился видеороликом, на котором его доченька устраивает модный показ.
Bimru.ru вчера в 10:04
Футбол
Семин спрогнозировал победу «Атлетико» на Лиге чемпионов
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал итоги второго матча группового этапа "Лиги чемпионов", в котором его команда проиграла на своем поле мадридскому "Атлетико" (0:2).
Российская газета 19:15
Армия и оружие
Бессмертная классика: на Западе высоко оценили МиГ-31
По мнению журнала The National Interest, МиГ-31, несмотря на то, что это далеко не новый самолет с "архаичным" планером, прекрасно справляется со своей задачей и заслуживает самых высоких оценок.
Утро.ru 11:17
Армия и оружие
Южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила «неизвестный снаряд»
Минобороны Южной Кореи заявило, что КНДР произвела запуск неизвестного снаряда из северного региона Вонсан в сторону Японского моря.
РИА Новости 19:46
Футбол
Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.
Спорт-Экспресс 16:11
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Политика
МИД России позитивно оценил подписание Украиной «формулы Штайнмайера»
В Министерстве иностранных дел России позитивно оценили подписание Киевом "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
Life.ru 16:07
Шоу-бизнес
Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии
Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru 16:38
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Политика
США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin
США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн.
Известия 15:37
Общество
Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде
Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.
Взгляд.ру 12:45
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Интернет
WhatsApp начал тестирование функции исчезающих сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестирование функции исчезающих сообщений.
БИЗНЕС Online 14:29
Армия и оружие
Опубликованы фото Су-57 с неизвестным контейнером
В «Твиттере» были размещены новые снимки боевого самолета Су-57, на которых пользователи заметили странный подвесной контейнер неизвестного назначения.
Discover24 04:14