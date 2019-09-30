Общество

ФАНФАНЗарплаты бюджетников и военных вырастут с 1 октября

Оклады повышены и для бюджетников, зарплаты увеличатся у сотрудников всех федеральных учреждений. Указом президента РФ с 1 октября будут повышены оклады россиян, которые занимают должности федеральной государственной гражданской службы.
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Зарплаты бюджетников, военных и судей вырастут с 1 октября

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