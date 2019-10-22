Экономика
News.ruСилуанов пообещал бюджетникам рост зарплат
Зарплаты работников бюджетной сферы в РФ увеличатся в 2020 году на 5,4%%. Такую информацию озвучил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.
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Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения
ТАСС22 октября в 14:35
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Гаджеты
HP представила в России ноутбук Elite Dragonfly
HP Elite Dragonfly, легкий ноутбук корпоративного сегмента с 13-дюймовым экраном, способен работать от батареи, по словам производителя, до 24,5 часов и поддерживает подключение к сетям Wi-Fi 6. Кроме того, у него есть опциональная поддержка сетей 4G LTE с гигабитными скоростями.
IT-World вчера в 10:05
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Политика
Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business
Владимир Путин пошутил с исполняющим обязанности президента Маврикия Парамасивума П. Ваяпури о месте России в рейтинге Doing Business.
РИА Новости 08:19
Общество
В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко
Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
ТАСС 06:45
Общество
В Россию снова начали ввозить отходы обогащения урана из Германии
В 2019 году Россия вновь начала принимать радиоактивные отходы с уранообогатительной фабрики компании Urenco в германском городе Гронау.
Газета.Ru вчера в 17:03
Политика
Принцесса Эсватини зачитала рэп при виде российского журналиста
Министр информационных технологий и связи Эсватини и принцесса южноафриканской страны Сиханизо Дламини зачитала рэп во время встречи с российским журналистом.
Газета.Ru 09:32
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Происшествия
Исчезновение российского ребенка в люке попало на видео
В Татарстане маленький ребенок провалился в люк на улице. Видеозапись происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 09:34
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Общество
Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах
Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, гарантирующий работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день.
РБК 09:19
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском 09:04
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Трабзонспором» на выезде в Лиге Европы
Футбольный клуб «Краснодар» проведет матч третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против турецкого «Трабзонспора».
Нева Спорт вчера в 19:03
Финансы
Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию
«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
RT на русском 07:55
Авто
Nissan Ariya скоро появится в продаже
В рамках Токийского автосалона была представлена новая модель Nissan Ariya.
Daily-Motor.Ru вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью
Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
Летидор 04:22
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
Политика
Путин сообщил, что товарооборот России и стран Африки вырос в два раза
"В 2018 году торговый оборот России с Африкой составил более $20 млрд, за последние пять лет объем торговли вырос в два раза", - сказал Путин.
ТАСС 04:28
Шоу-бизнес
СМИ подозревают, что Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику
СМИ подозревают, что актриса Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику или процедуру липосакции.
Ugpressa.ru 07:54
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по отношению к Алексею Валуеву, которого в середине октября задержали по делу о государственной измене.
Газета.Ru 09:07
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
РЕН ТВ вчера в 12:19
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Политика
Лауреатом премии Сахарова стал уйгурский активист
Европарламент присудил правозащитную премию имени Сахарова уйгурскому экономисту Ильхаму Тохти, сообщила в четверг пресс-служба ЕП.
РИА Новости 07:47
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Известия вчера в 23:49
Общество
Мутко пригрозил ввести федеральное управление в Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, раскритиковал работу местных властей и пригрозил ввести федеральное управление.
Газета.Ru 10:04