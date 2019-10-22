Экономика

News.ruNews.ruСилуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

Зарплаты работников бюджетной сферы в РФ увеличатся в 2020 году на 5,4%%. Такую информацию озвучил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.
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Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году

Телеканал 360°22 октября в 15:31

Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

ТАСС22 октября в 14:35

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Газета.Ru22 октября в 13:21

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Говорит Москва22 октября в 13:48

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

РИА Новости22 октября в 13:42

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

News.ru22 октября в 13:30

Силуанов пообещал повысить зарплаты бюджетников в 2020 году

URA.Ru22 октября в 14:14
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