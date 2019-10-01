Общество

Муравленко 24Муравленко 24Зарплаты бюджетников проиндексированы на 4,3 процента

С сегодняшнего дня заработная плата бюджетников, не охваченных майскими указами президента, проиндексирована на 4,3 процента.
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Незаметная прибавка

Российская газета01 октября в 11:04

Октябрьские новшества в законах

Медиа-Центр 35media.ru01 октября в 03:56

Зарплаты 2 млн бюджетников, оклады военных и судей в РФ вырастут на 4,3% с октября

ПРАЙМ30 сентября в 17:18

Главные изменения октября: повышение зарплат бюджетникам, рост НДС для пальмового масла и запрет на хостелы в квартирах

Sntat.ru01 октября в 00:59

Бюджетникам начинают индексировать зарплаты

REGNUM01 октября в 00:23

Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

Интерфакс30 сентября в 17:57

Вслед за инфляцией: кому и на сколько проиндексируют зарплату с 1 октября

РИАМО01 октября в 02:00
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Происшествия

Груз Ан-12 раздавил людей во время жесткой посадки подо Львовом

Телеканал 360° 07:25
Политика

Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения

Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких людей.
ТАСС 07:00
Общество

Суд взыскал с оппозиционеров 54 тыс рублей в пользу метрополитена

Суд взыскал с незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и других оппозиционеров 53 747 рублей в пользу Московского метрополитена.
Московский Комсомолец 07:19
Политика

Трамп отозвал посла США на Украине после жалоб

Глава Белого дома Дональд Трамп отозвал посла США на Украине Мари Йованович после жалоб на то, что она препятствует расследованию в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.
Народные новости 00:01
Культура

Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении

News.ru 02 октября в 23:12
Происшествия

Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах

РИА Новости 07:19
Политика

Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

BFM.ru 02:45
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Экономика

Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России

Райффайзенбанк закроет все свои отделения в Сочи, Курске, Саранске, Кирове и Железногорске и переведет обслуживание проживающих там клиентов в полностью цифровой формат.
РБК 05:17
Общество

Грета Тунберг получила Международную детскую премию мира

РИА Новости 06:58
Технологии

На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор

На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 04:38
Футбол

Де Хеа хочет купить футбольный клуб

Сумма сделки может составить 18 миллионов евро. 28-летний Де Хеа является воспитанником «Атлетико», а за «МЮ» футболист играет с 2011 года.
Матч ТВ 01:48
Политика

Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России

Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
Политика

Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Грузия возобновят авиасообщенине, когда станет очевидно, что не будет возврата в "агрессивное русло", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:24
Единоборства

Емельяненко рассек бровь Кокляеву во время стычки

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пришел на очную ставку со своим будущим соперником — тяжелоатлетом и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Телеканал 360° вчера в 01:51
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Культура

На должность худрука театра «Ленком» утвержден Марк Варшавер

Актуальные Новости 04:04
Общество

Арнольд Шварценеггер прибыл в Петербург

3 октября в Северную столицу прилетел голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.
Piter.tv вчера в 11:37
Армия и оружие

The Times (Великобритания): авианалет убивает «кремлевских наемников», поддерживающих ливийского полевого командира Халифу Хафтара (The Times)

В марте высокопоставленный источник из правительственных кругов сообщил редакции газеты Times о том, что в Ливии находятся сотни русских наемников, которые предоставляют маршалу Хафтару артиллерийские установки, беспилотники, а также занимаются логистикой.
ИноСМИ 05:16
Технологии

Сотрудники ОАК рассказали о разработках самолета-амфибии

Новый проект обладает взлетной массой свыше тысячи тонн, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Gazeta.SPb 01 октября в 11:00
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Кино

Экстренно госпитализирован Александр Хван

Режиссер Александр Хван экстренно госпитализирован в Москве, передает телеграм-канал 112.
Газета.Ru 03:44
Политика

Генпрокурор Украины сообщил о пересмотре дел против Burisma

Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 дел, касающихся холдинга Burisma, с которым связан Хантер Байден, сын экс-президента США Джо Байдена.
Известия 05:16
Политика

Трамп хочет создать новое СМИ для иновещания

Американские радиостанции «Голос Америки» и «Свобода/Свободная Европа», которые работают за счет государственного бюджета, не справляются со своими обязанностями, в связи с чем есть необходимость создать новое СМИ.
iReactor вчера в 22:30
Происшествия

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10
Здоровье

В Дергачах пациентов больницы перевозили в набитом овощами «УАЗике»

Ранее «Четвертая Власть» писала о подобной ситуации в Красном Куте, где пациентов возили на гемодиализ в разваливающемся «УАЗике» так же в Энгельс.
Четвертая Власть 06:17
Здоровье

Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак»

Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».
KrasNews.com 02 октября в 23:46
Гаджеты

Процессорам AMD Ryzen обещают более сотни улучшений

Директор компании MSI по маркетингу Эрик ван Бёрден заявил, что AMD собирается серьёзно улучшить процессоры Ryzen.
Игромания.ру 06:46
Политика

Порошенко нанял российского адвоката Новикова

В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
РБК 05:21
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