Общество
Муравленко 24Зарплаты бюджетников проиндексированы на 4,3 процента
С сегодняшнего дня заработная плата бюджетников, не охваченных майскими указами президента, проиндексирована на 4,3 процента.
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Зарплаты 2 млн бюджетников, оклады военных и судей в РФ вырастут на 4,3% с октября
ПРАЙМ30 сентября в 17:18
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Происшествия
Груз Ан-12 раздавил людей во время жесткой посадки подо Львовом
Телеканал 360° 07:25
Политика
Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения
Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких людей.
ТАСС 07:00
Общество
Суд взыскал с оппозиционеров 54 тыс рублей в пользу метрополитена
Суд взыскал с незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и других оппозиционеров 53 747 рублей в пользу Московского метрополитена.
Московский Комсомолец 07:19
Политика
Трамп отозвал посла США на Украине после жалоб
Глава Белого дома Дональд Трамп отозвал посла США на Украине Мари Йованович после жалоб на то, что она препятствует расследованию в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.
Народные новости 00:01
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru 02 октября в 23:12
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Экономика
Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России
Райффайзенбанк закроет все свои отделения в Сочи, Курске, Саранске, Кирове и Железногорске и переведет обслуживание проживающих там клиентов в полностью цифровой формат.
РБК 05:17
Общество
Грета Тунберг получила Международную детскую премию мира
РИА Новости 06:58
Технологии
На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор
На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 04:38
Футбол
Де Хеа хочет купить футбольный клуб
Сумма сделки может составить 18 миллионов евро. 28-летний Де Хеа является воспитанником «Атлетико», а за «МЮ» футболист играет с 2011 года.
Матч ТВ 01:48
Политика
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
Политика
Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Грузия возобновят авиасообщенине, когда станет очевидно, что не будет возврата в "агрессивное русло", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:24
Единоборства
Емельяненко рассек бровь Кокляеву во время стычки
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пришел на очную ставку со своим будущим соперником — тяжелоатлетом и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Телеканал 360° вчера в 01:51
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Культура
На должность худрука театра «Ленком» утвержден Марк Варшавер
Актуальные Новости 04:04
Общество
Арнольд Шварценеггер прибыл в Петербург
3 октября в Северную столицу прилетел голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.
Piter.tv вчера в 11:37
Армия и оружие
The Times (Великобритания): авианалет убивает «кремлевских наемников», поддерживающих ливийского полевого командира Халифу Хафтара (The Times)
В марте высокопоставленный источник из правительственных кругов сообщил редакции газеты Times о том, что в Ливии находятся сотни русских наемников, которые предоставляют маршалу Хафтару артиллерийские установки, беспилотники, а также занимаются логистикой.
ИноСМИ 05:16
Технологии
Сотрудники ОАК рассказали о разработках самолета-амфибии
Новый проект обладает взлетной массой свыше тысячи тонн, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Gazeta.SPb 01 октября в 11:00
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Кино
Экстренно госпитализирован Александр Хван
Режиссер Александр Хван экстренно госпитализирован в Москве, передает телеграм-канал 112.
Газета.Ru 03:44
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о пересмотре дел против Burisma
Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 дел, касающихся холдинга Burisma, с которым связан Хантер Байден, сын экс-президента США Джо Байдена.
Известия 05:16
Политика
Трамп хочет создать новое СМИ для иновещания
Американские радиостанции «Голос Америки» и «Свобода/Свободная Европа», которые работают за счет государственного бюджета, не справляются со своими обязанностями, в связи с чем есть необходимость создать новое СМИ.
iReactor вчера в 22:30
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10
Здоровье
В Дергачах пациентов больницы перевозили в набитом овощами «УАЗике»
Ранее «Четвертая Власть» писала о подобной ситуации в Красном Куте, где пациентов возили на гемодиализ в разваливающемся «УАЗике» так же в Энгельс.
Четвертая Власть 06:17
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак»
Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».
KrasNews.com 02 октября в 23:46
Гаджеты
Процессорам AMD Ryzen обещают более сотни улучшений
Директор компании MSI по маркетингу Эрик ван Бёрден заявил, что AMD собирается серьёзно улучшить процессоры Ryzen.
Игромания.ру 06:46
Политика
Порошенко нанял российского адвоката Новикова
В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
РБК 05:21