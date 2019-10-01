Общество
Муравленко 24Зарплаты бюджетников проиндексированы на 4,3 процента
С сегодняшнего дня заработная плата бюджетников, не охваченных майскими указами президента, проиндексирована на 4,3 процента.
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Зарплаты 2 млн бюджетников, оклады военных и судей в РФ вырастут на 4,3% с октября
ПРАЙМ30 сентября в 17:18
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
Политика
Путин оценил возможное размещение США ракет в Азии
Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий.
Москва 24 вчера в 14:09
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Армия и оружие
Индия призналась в уничтожении своего Ми-17 с военными
Вертолет Ми-17 V5 потерпел крушение 27 февраля в округе Бадгам неподалеку от города Сринагар.
Lenta.ru 04:52
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Недоставало только одного сына актрисы – Мэддокса, уехавшего на обучение в Корею. В фильме Джоли сыграла роль злой волшебницы Малифисенты.
UfacityNews.ru вчера в 08:46
Происшествия
В Иране задержана российская журналистка
Вести.Ru 05:01
Интернет
Компания Facebook выпустила мессенджер для пользователей Instagram
Американская компания Facebook анонсировала запуск мессенджера Threads для пользователей Instagram.
Народные новости вчера в 18:31
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого
Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru вчера в 14:44
Здоровье
Врачи назвали лучшее время для прививок от гриппа
Главный врач Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир рассказал, в какой период лучше всего делать прививки от гриппа.
Газета.Ru вчера в 21:18
Культура
В Краснодаре на форуме «Дело за малым!» пройдут съемки фильма
Первые съемочные дни художественного фильма «Любовь и прочие активы» кинокомпании «Царь Пикчерз» пройдут 18 и 19 октября в Краснодаре на площадке предпринимательского форума «Дело за малым!».
РБК Краснодар 05:44
Экономика
Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых
Первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, а после этого расширять действие этого режима в субъектах РФ.
РИА Новости 05:22
Шоу-бизнес
Брежнева эмоционально опровергла слух о романе Меладзе с Эрикой Герцег
Вера Брежнева весьма эмоционально опровергла слух о романе Константина Меладзе с Эрикой Герцег. Его сначала запустили жёлтые СМИ.
HotGeo 02 октября в 13:55
Политика
Зеленский встретился с Лукашенко
Газета.Ru 04:13
Происшествия
Мосгорсуд отказался смягчить приговор блогеру Владиславу Синице
Мосгорсуд оставил в силе приговор осужденному на пять лет за твит блогеру Владиславу Синице, сообщает «Медиазона».
Ведомости 04:43
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
Посла скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Общество
Роскачество объяснило разницу между вином и винным напитком
Более трети российский семей приобретает винные напитки, при чем за 2019 год их продажи увеличились на 9,1%, говорится в отчете Института маркетинговых исследований GFk.
РБК 02:58
Происшествия
В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку
Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии.
Интерфакс 04:06
Авто
В России спрос на автомобили с газовыми двигателями упал на 66%
Актуальные Новости 03:01
Политика
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в «нормандском формате»
Подготовка к саммиту в "нормандском формате" по Украине ведется на уровне помощников президентов, сроков пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:11
Армия и оружие
США хотят провести масштабные учения НАТО в Европе
Русская Планета вчера в 08:07
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия 02 октября в 17:50
Происшествия
Олимпийская чемпионка Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке
За девять дней сеансов, которые проводились дистанционно, Сотникова перевела «колдунье» 2 млн рублей.
Чемпионат вчера в 05:30
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
Эксперт оценил слова депутата Рады об особом статусе Донбасса
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал RT слова главы внешнеполитического комитета Верховной рады Богдана Яременко, который заявил, что позиция Украины по законодательному закреплению особого статуса Донбасса будет согласовываться с Россией.
RT на русском 05:25
Транспорт
Крым получил новые локомотивы к запуску поездов по мосту
По словам и.о. генерального директора КЖД Алексея Красоткина, уже доставлены семь тепловозов ТЭП 70 ТС и три электровоза ВЛ-10.
Российская газета 05:27
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Политика
Борис Джонсон получил приглашение на парад Победы в Москве
Премьер Великобритании Борис Джонсон получил приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве.
РЕН ТВ 04:38