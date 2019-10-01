Общество
Муравленко 24Зарплаты бюджетников проиндексированы на 4,3 процента
С сегодняшнего дня заработная плата бюджетников, не охваченных майскими указами президента, проиндексирована на 4,3 процента.
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Зарплаты 2 млн бюджетников, оклады военных и судей в РФ вырастут на 4,3% с октября
ПРАЙМ30 сентября в 17:18
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Наука
В Якутии нашли единственный в мире алмаз-матрешку
В Якутии найден уникальный алмаз-матрешка, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Политика
Лукашенко попросил Украину о помощи в развитии ракетостроения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.
РИА Новости 07:50
Политика
Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать
Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
Телеканал 360° вчера в 12:25
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия
Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.
РИА Новости 07:19
Шоу-бизнес
Роза Сябитова раскритиковала Ольгу Бузову и Тимура Батрутдинова
Одна из ведущих свах страны - Роза Сябитова высказалась негативно об Ольге Бузовой о Тимуре Батрутдинове.
Bimru.ru вчера в 22:38
Авто
Машинам на газе могут разрешить ездить бесплатно по платным трассам
Автомобилям на газомоторном топливе могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам в России.
Автоновости дня вчера в 04:36
Экономика
Россия выдаст триллион рублей международных займов в течение трех лет
Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал в 39,4 миллиарда долларов, из которых 15,8 миллиарда приходится на страны СНГ.
Российская газета вчера в 01:14
Происшествия
Суд вынес приговор по делу «ростовских мальчишек»
Блокнот Ростов-на-Дону 08:43
Футбол
Мамаев провел первую тренировку в ФК «Ростов»
Rambler News Service 07:56
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.
News.ru 02 октября в 17:57
Политика
МИД Украины анонсировал большой обмен заключенными на следующей неделе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал новый обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой, сообщает УНИАН.
Полит.ру вчера в 22:29
Общество
Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины
Актер Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины, и отметил их ум и одаренность, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:21
Политика
Песков рассказал, как Путин проведёт день рождения
RT на русском 07:03
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Политика
Европейская делегация не нашла признаков притеснения крымских татар
РИА Новости Крым вчера в 09:36
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выйдет на госиспытания в среду
Напомним, на заводские ходовые испытания подлодка выходила в августе.
Телеканал Санкт-Петербург 02 октября в 06:07
Общество
Россияне назвали необходимую для счастья зарплату
Для полного счастья среднестатистическому россиянину требуется доход в 161 тыс. рублей.
Известия вчера в 21:42
Политика
Кремль призвал «набраться терпения» в вопросе авиасообщения с Грузией
Авиасообщение между Россией и Грузией будет восстановлено, когда станет очевидно, что в двусторонних отношениях не произойдёт возврата «в агрессивное русло».
RT на русском 06:57
Армия и оружие
В СМИ нашли преимущество «Калибров» над гиперзвуковой ракетой
На технику планируется установить гиперзвуковые и "крылатые" ракеты, показавшие эффективность в Сирии.
Piter.tv 02 октября в 09:01
Футбол
Экс-капитан ЦСКА Евгений Варламов – о Садырине, Романцеве, Семаке, Шевченко
Казанец Евгений Варламов сделал имя в Набережных Челнах, но в памяти болельщиков прочно ассоциируется с красно-синими цветами.
Чемпионат 02:00
Здоровье
Число жертв вейпов в США выросло до 18 человек
Число умерших от вейпинга в США достигло 18 человек, количество заболевших насчитывает тысячу.
Известия вчера в 17:48
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru 05:23
Общество
Лишившаяся рук Маргарита Грачева готовится к свадьбе
Как отмечает девушка, свадьба состоится не в этом году. Ранее суд приговорил мужа Грачевой к 14 годам колонии строгого режима.
Газета.Ru 08:47
Кино
Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»
Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Inc-news.ru вчера в 13:26
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45