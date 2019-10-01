Общество

Муравленко 24Муравленко 24Зарплаты бюджетников проиндексированы на 4,3 процента

С сегодняшнего дня заработная плата бюджетников, не охваченных майскими указами президента, проиндексирована на 4,3 процента.
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Зарплаты бюджетников, военных и судей вырастут с 1 октября

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ПРАЙМ30 сентября в 17:18

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Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

Интерфакс30 сентября в 17:57

Бюджетникам начинают индексировать зарплаты

REGNUM01 октября в 00:23
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Автомобилям на газомоторном топливе могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам в России.
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Для полного счастья среднестатистическому россиянину требуется доход в 161 тыс. рублей.
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Кремль призвал «набраться терпения» в вопросе авиасообщения с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией будет восстановлено, когда станет очевидно, что в двусторонних отношениях не произойдёт возврата «в агрессивное русло».
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В СМИ нашли преимущество «Калибров» над гиперзвуковой ракетой

На технику планируется установить гиперзвуковые и "крылатые" ракеты, показавшие эффективность в Сирии.
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Названы самые прогрессивные регионы России

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Лишившаяся рук Маргарита Грачева готовится к свадьбе

Как отмечает девушка, свадьба состоится не в этом году. Ранее суд приговорил мужа Грачевой к 14 годам колонии строгого режима.
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МИД России вызвал посла Ирана из-за задержания журналистки Юзик

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