С сегодняшнего дня заработная плата бюджетников, не охваченных майскими указами президента, проиндексирована на 4,3 процента.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Культура Худруком «Ленкома» станет директор театра Марк Варшавер Стало известно, кто займет пост художественного руководителя столичного театра "Ленком" после ухода Марка Захарова - им станет действующий директор учреждения Марк Варшавер.

Авто Продажи АвтоВАЗ в сентябре увеличились в России на 1% В сентябре 2019 года отечественная компания LADA реализовала в России 31 516 новых автомобилей, что на 1,1% больше, чем годом ранее.

Политика Лукашенко захотел увеличить поставки нефтепродуктов на Украину Главы Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский в ходе встречи в пятницу в Житомире обсуждали сотрудничество двух стран в сфере нефтепереработки и поиска альтернативных вариантов поставок нефти.

Технологии Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысяч юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.

Авто В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года Как и все военные ГАЗ-66 в проданном экземпляре установлена лебедка, система подкачки шин и самоблокирующиеся дифференциалы.

Армия и оружие Китай показал на параде межконтинентальную ракету DF-41 Ракета DF-41 состоит на вооружении ракетных войск НОАК (ранее известных как «2-й артиллерийский корпус») и устанавливается как в шахтных, так и на мобильных пусковых установках, которые в настоящее время размещены, в частности в приграничных с Россией северо-восточных провинциях КНР.

Политика Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.

Общество Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.

Происшествия Возле Крымского моста нашли две авиабомбы времен войны Бойцы Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым идентифицировали и обезвредили три авиабомбы и одну гранату Ф-1, найденные в районе 291-й опоры Крымского моста в акватории Керчи.

Наука Частые передышки у пожилых людей связаны с риском смерти Ученые связали частые передышки у пожилых людей с повышенным риском преждевременной смерти. Волгоград, 4 октября / «Волга-Медиа.ру» /.

Политика Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Политика Новак ожидает европейских тарифов на транзит газа через Украину Минэнерго России ожидает, что стоимость транзита газа через Украину после 2019 года будет на уровне тарифов, действующих в ЕС, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Кино «Джокер» станет лидером американского проката по итогам уикенда С лидером американского проката предстоящего уикенда все предельно ясно - с огромным отрывом первое место в бокс-офисе по итогам выходных займет "Джокер" Тодда Филлипса, главная премьера недели (а, возможно, месяца - или даже года).

Происшествия На концерте Бузовой в новокузнецком цирке произошла давка Во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецком цирке произошла давка - к счастью, по словам организаторов мероприятия, никто не пострадал.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Политика Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.

Футбол Черчесов назвал футболистов, которые заменят Жемалетдинова и Зобнина 10 октября сборная России под руководством Станислава Черчесова сыграет с командой Шотландии в рамках квалификации Евро-2020.

Политика Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2» Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.