Общество
Муравленко 24Зарплаты бюджетников проиндексированы на 4,3 процента
С сегодняшнего дня заработная плата бюджетников, не охваченных майскими указами президента, проиндексирована на 4,3 процента.
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Зарплаты 2 млн бюджетников, оклады военных и судей в РФ вырастут на 4,3% с октября
ПРАЙМ30 сентября в 17:18
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Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Культура
Худруком «Ленкома» станет директор театра Марк Варшавер
Стало известно, кто займет пост художественного руководителя столичного театра "Ленком" после ухода Марка Захарова - им станет действующий директор учреждения Марк Варшавер.
Российская газета 07:52
Политика
Песков рассказал, как Путин проведёт день рождения
RT на русском 07:03
Авто
Продажи АвтоВАЗ в сентябре увеличились в России на 1%
В сентябре 2019 года отечественная компания LADA реализовала в России 31 516 новых автомобилей, что на 1,1% больше, чем годом ранее.
Автоновости дня вчера в 09:30
Политика
Лукашенко захотел увеличить поставки нефтепродуктов на Украину
Главы Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский в ходе встречи в пятницу в Житомире обсуждали сотрудничество двух стран в сфере нефтепереработки и поиска альтернативных вариантов поставок нефти.
Взгляд.ру 08:09
Технологии
Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения
По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысяч юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.
News.ru 08:51
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Как и все военные ГАЗ-66 в проданном экземпляре установлена лебедка, система подкачки шин и самоблокирующиеся дифференциалы.
Tvoe-avto.com 02 октября в 15:56
Армия и оружие
Китай показал на параде межконтинентальную ракету DF-41
Ракета DF-41 состоит на вооружении ракетных войск НОАК (ранее известных как «2-й артиллерийский корпус») и устанавливается как в шахтных, так и на мобильных пусковых установках, которые в настоящее время размещены, в частности в приграничных с Россией северо-восточных провинциях КНР.
XXII век 01 октября в 06:58
Общество
Картина Бэнкси продана на аукционе за рекордные $12 млн
Коммерсантъ 03:18
Кино
Мишель Пфайффер ждет третий фильм про Малефисенту
Культуромания 08:48
Политика
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК 09:05
Происшествия
Возле Крымского моста нашли две авиабомбы времен войны
Бойцы Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым идентифицировали и обезвредили три авиабомбы и одну гранату Ф-1, найденные в районе 291-й опоры Крымского моста в акватории Керчи.
Российская газета 03:24
Наука
Частые передышки у пожилых людей связаны с риском смерти
Ученые связали частые передышки у пожилых людей с повышенным риском преждевременной смерти. Волгоград, 4 октября / «Волга-Медиа.ру» /.
Волга-Медиа 00:04
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19
Политика
Новак ожидает европейских тарифов на транзит газа через Украину
Минэнерго России ожидает, что стоимость транзита газа через Украину после 2019 года будет на уровне тарифов, действующих в ЕС, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
Rambler News Service 08:37
Кино
«Джокер» станет лидером американского проката по итогам уикенда
С лидером американского проката предстоящего уикенда все предельно ясно - с огромным отрывом первое место в бокс-офисе по итогам выходных займет "Джокер" Тодда Филлипса, главная премьера недели (а, возможно, месяца - или даже года).
Газета.Ru вчера в 07:30
Происшествия
На концерте Бузовой в новокузнецком цирке произошла давка
Во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецком цирке произошла давка - к счастью, по словам организаторов мероприятия, никто не пострадал.
Российская газета 04:43
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Футбол
Черчесов назвал футболистов, которые заменят Жемалетдинова и Зобнина
10 октября сборная России под руководством Станислава Черчесова сыграет с командой Шотландии в рамках квалификации Евро-2020.
ProstoProSport 07:32
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Gazeta.SPb 01:04
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые стала мамой
23-летняя чемпионка Олимпийских игр в Рио (личное многоборье в художественной гимнастике) Маргарита Мамун и 31-летний пловец Александр Сухоруков впервые стали родителями.
Накануне.Ru 08:58
Космос
В США нашли обшивку НЛО
Мир новостей вчера в 11:50