Общество

Муравленко 24Муравленко 24Зарплаты бюджетников проиндексированы на 4,3 процента

С сегодняшнего дня заработная плата бюджетников, не охваченных майскими указами президента, проиндексирована на 4,3 процента.
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Зарплаты бюджетников, военных и судей вырастут с 1 октября

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Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

Интерфакс30 сентября в 17:57

Бюджетникам начинают индексировать зарплаты

REGNUM01 октября в 00:23

В России увеличиваются зарплаты бюджетников, оклады военных и судей

Накануне.Ru30 сентября в 22:50

Зарплаты бюджетникам и военным повышают в России с 1 октября

Якутия 2430 сентября в 19:21

Вслед за инфляцией: кому и на сколько проиндексируют зарплату с 1 октября

РИАМО01 октября в 02:00

Зарплаты 2 млн бюджетников, оклады военных и судей в РФ вырастут на 4,3% с октября

ПРАЙМ30 сентября в 17:18
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Как и все военные ГАЗ-66 в проданном экземпляре установлена лебедка, система подкачки шин и самоблокирующиеся дифференциалы.
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Ракета DF-41 состоит на вооружении ракетных войск НОАК (ранее известных как «2-й артиллерийский корпус») и устанавливается как в шахтных, так и на мобильных пусковых установках, которые в настоящее время размещены, в частности в приграничных с Россией северо-восточных провинциях КНР.
XXII век 01 октября в 06:58
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Мишель Пфайффер ждет третий фильм про Малефисенту

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Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России

Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
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Общество

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
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Происшествия

В Москве уволилась директор школы, где дети издевались над сверстником

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Бойцы Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым идентифицировали и обезвредили три авиабомбы и одну гранату Ф-1, найденные в районе 291-й опоры Крымского моста в акватории Керчи.
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С лидером американского проката предстоящего уикенда все предельно ясно - с огромным отрывом первое место в бокс-офисе по итогам выходных займет "Джокер" Тодда Филлипса, главная премьера недели (а, возможно, месяца - или даже года).
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Во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецком цирке произошла давка - к счастью, по словам организаторов мероприятия, никто не пострадал.
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Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
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Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
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Черчесов назвал футболистов, которые заменят Жемалетдинова и Зобнина

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В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

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В США нашли обшивку НЛО

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