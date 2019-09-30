Общество
Мой БрянскЗарплаты бюджетников проиндексируют на 4,3%
Зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3% с 1 октября, сообщает «Интерфакс». Распоряжение главы правительства Дмитрия Медведева размещено на портале правовой информации.
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Политика
ДНР и ЛНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
РИА Новости 02:26
Экономика
Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
Ведомости 13:14
Политика
Меркель заявила, что санкции с России снимать пока рано
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписания «формулы Штайнмайера» недостаточно, чтобы снять с России введенные ранее санкции.
Суть событий 12:06
Экономика
Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
Известия 13:00
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Футбол
Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
RT на русском 17:53
Энергетика
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
РИА Новости вчера в 11:13
Здоровье
Алтайский край стал лидером по числу больных пенсионеров
В Алтайском крае пенсионеры болеют чаще всех в России. Такой вывод следует из данных Минздрава РФ за 2018 год.
Алтапресс 10:07
Общество
Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота»
Красочная упаковка средства для прочистки труб «Крот» вводит в заблуждение, так как похожа на упаковку сока, заявил музыкальный продюсер Бари Алибасов, подавший иск против торговой сети «Ашан» и производителя средства после отравления им. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.
РБК 16:30
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Экономика
РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин
Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.
РБК 11:07
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва вчера в 11:54
Происшествия
Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье
Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 19:53
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК 18:31
Происшествия
В Новосибирске обнаружили тело пропавшей в сентябре Натальи Устиновой
ГТРК Новосибирск вчера в 07:29
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Происшествия
Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором
RT на русском 16:30
Армия и оружие
Призывать в армию по новым правилам начнут россиян
Осенний призыв стартовал с 1 октября. Призывная кампания этой осенью пройдет уже по новым правилам.
Privet-Rostov.ru вчера в 04:22
Кино
В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.
РИА Новости 06:32
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Бочкаревой
Газета.Ru 10:53
Политика
Путин заявил, что США используют доллар как политическое оружие
Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой США попытки использовать доллар в качестве политического оружия.
Life.ru 08:42
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Авто
Кроссоверы BMW X5 M и X6 M дебютировали одновременно
У базовых версий BMW X5 M и X6 M двигатель выдает 600 л.с. и 750 Нм — на 25 сил больше, чем у прежних моделей, хотя крутящий момент не изменился.
Авторевю 08:15
Здоровье
Врачи еще одной российской больницы захотели массово уволиться
Петрова рассказала, что за последний год из отделения уволились пять врачей, причиной стали «низкие зарплаты и тяжелые перегрузки».
Lenta.ru 09:20
Общество
Детские онкологи НМИЦ имени Блохина подали заявления об увольнении
Все детские онкологи отделения трансплантации костного мозга НМИЦ онкологии имени Блохина подали в администрацию онкоцентра заявления об увольнении.
Новая газета вчера в 05:14