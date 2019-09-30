Общество

Мой БрянскМой БрянскЗарплаты бюджетников проиндексируют на 4,3%

Зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3% с 1 октября, сообщает «Интерфакс». Распоряжение главы правительства Дмитрия Медведева размещено на портале правовой информации.
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