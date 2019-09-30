Общество
Мой БрянскЗарплаты бюджетников проиндексируют на 4,3%
Зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3% с 1 октября, сообщает «Интерфакс». Распоряжение главы правительства Дмитрия Медведева размещено на портале правовой информации.
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Зарплаты госслужащих и не попавших под майский указ бюджетников с октября вырастут на 4,3%
ТАСС30 сентября в 17:10
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Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
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Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
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Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
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Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Гаджеты
Intel представила новые процессоры Cascade Lake-X
Например, стоимость 10-ядерного Core i9-9820X прошлого поколения равняется 889 долларам, а новый 18-ядерный флагман Cascade Lake-X Core i9-10980XE стоит всего 979 долларов.
Кино
Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Следователи задержали заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщил «Интерфаксу» источник.
Футбол
Артем Дзюба: Когда видел Малкома? У него неприятная травма для футбола
Автор первого гола в ворота «Бенфики» (3:1) Артем Дзюба рассказал о причинах победы над португальской командой, а также поделился новостями о восстановлении полузащитника «Зенита» Малкома, который сыграл лишь два матча за петербургский клуб и не тренируется с командой с середины августа.
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Салак пропустил 7 голов в первом матче за рижское «Динамо»
Рижское «Динамо» проиграло «Авангарду» (0:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Политика
Зеленский отказался говорить с трибуны Рады о «формуле Штайнмайера»
На встрече с представителями фракций в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о капитуляции страны после подписания «формулы Штайнмайера» речь не идет, однако отказался объяснить свою позицию с парламентской трибуны.
Экономика
Днепровский металлургический комбинат остановил часть мощностей из-за кризиса
Согласно сообщению, часть производственных мощностей остановлена временно, "в условиях глобального кризиса на рынке металлопродукции и снижения показателей рентабельности и нехватки оборотных средств".
Кино
Бывший режиссер Virtus.pro и RuHub займется фильмом по «Сталкеру»
Бывший режиссер трансляций и видеороликов в Virtus.pro и студии RuHub Максим Самойлов признался, что работает над фильмом по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Проект находится на ранней стадии производства.
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17
Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Политика
МИД Британии приветствовал подписание «формулы Штайнмайера»
МИД Британии приветствует подписание "формулы Штайнмайера" и заявления Москвы и Киева, свидетельствующие о стремлении к достижению мира в Донбассе, говорится в заявлении ведомства.
Транспорт
ГИБДД решила не штрафовать в плохую погоду
Вынесению штрафов препятствуют качество фотографий, отсутствие табличек или разметки, уведомляющих о фотовидеофиксации, многочисленные жалобы на неточность работы камеры или дорожные работы.
Здоровье
Медики назвали симптомы близкого сердечного приступа
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Общество
В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением
О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.