Общество

Вести ФМВести ФМЗарплаты бюджетников с 1 октября вырастут на 4,3%

С сегодняшнего дня зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России зарплаты бюджетников будут расти, обгоняя инфляцию

ФедералПресс04:49

Бюджетникам и военнослужащим повысят зарплаты с 1 октября

ИА ЯСИА29 сентября в 20:15

Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

Интерфакс30 сентября в 17:57

Зарплаты госслужащих и не попавших под майский указ бюджетников с октября вырастут на 4,3%

ТАСС30 сентября в 17:10

Плюс 4,3 процента

Российская газета30 сентября в 11:40

В России вырастут зарплаты и упадут налоги с 1 октября

Экономика сегодня30 сентября в 02:13

«Бунт» тружеников науки: в Татарии зреет скандал

REGNUMвчера в 21:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 17:26, Ашберн
Шоу-бизнес

Ходченкова и Слепаков перестали скрывать свой роман

OvideO.ru 07:32
Авто

Mitsubishi Pajero Sport для Терминатора

Японский автопроизводитель презентовал специальную версию внедорожника Pajero Sport, которая разработана по мотивам кинокартины «Терминатор: Темные судьбы».
CarsGuru.net вчера в 03:24
Общество

Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника

ТАСС вчера в 10:11
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счетом 4:3

Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей отличились Садио Мане, Энди Робертсон и Мохамед Салах, оформивший дубль.
ProstoProSport 16:49
Происшествия

Бетономешалка опрокинулась в результате ДТП трех грузовиков на МКАД

Бетономешалка перевернулась в результате столкновения трех грузовиков на МКАД, два человека заблокированы в машинах.
ТАСС 15:39
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец 07:02
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Заворотнюк появится на ТВ

Актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк появится на российском телевидение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:47
Кино

Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»

В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль 13:21
Происшествия

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану

Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
РИА Новости вчера в 11:08
Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию «русского чуда», — говорится в докладе BCG.
РБК 17:01
Спорт

Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами

Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.
RT на русском 16:10
Футбол

Дубль Суареса принёс «Барселоне» победу над «Интером» в Лиге чемпионов

Каталонская «Барселона» одержала победу над миланским «Интером» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 17:02
Футбол

«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

Lenta.ru 16:53
Культура

Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019

Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС 14:49
Культура

Том Круз обсудил с Владимиром Зеленским съёмки в Украине

ИА InterMedia 03:42
Общество

Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров

РБК 06:14
Энергетика

«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»

Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Общество

В онкоцентре Блохина уволили и.о. завотделения Менткевича

Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич был уволен с должности и.о. завотделения.
Газета.Ru вчера в 00:31
Армия и оружие

Составлен список «самых безумных» типов вооружений времен Холодной войны

Топ 6 безумных изобретений Холодной войны Издание Business Insider составило список из шести самых странных и причудливых образцов оружия времен Холодной войны.
Военное обозрение 17:08
Волейбол

Сборная России по волейболу обыграла Канаду на Кубке мира

На проходящем в Японии Кубке мира мужская волейбольная сборная России обыграла команду Канады. Встреча завершилась со счётом 3:2, пишет RT.
Парламентская газета 10:59
Культура

Жительница Мурманска вошла в десятку самых красивых девушек планеты

В десятке самых красивых девушек планеты оказалась жительница Мурманска Екатерина Агапова.
Народные новости 07:32
Шоу-бизнес

Александр Семчев рассказал на 1 канале, как похудел на 100 кг

Актёр пришёл на шоу 1 канала "Пусть говорят" и рассказал, как ему это удалось.
ТИА 13:33
Авто

ЛДПР внесла в Курскую Думу Закон об отмене транспортного налога

В 2011 году на федеральном уровне приняли решение поэтапно увеличивать ставки акцизов на автомобильного топливо и уменьшать ставки транспортного налога с перспективой его полной отмены.
46ТВ 04:27
Интернет

В Google Maps появится режим инкогнито

"При включении режима инкогнито в Google Maps ваши действия в этом приложении не будут сохраняться в истории вашей учетной записи", - отмечается в нем. Корпорация подчеркнула, что владельцы гаджетов, работающих на операционной системе Android, смогут воспользоваться новой функцией уже в этом месяце.
ТАСС 09:29
Происшествия

Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором

Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском 16:30
Армия и оружие

СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии

Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.
РБК 11:44
Политика

Путин пошутил о возможном вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, может ли Москва в будущем вмешаться в выборы президента в США.
Газета.Ru 08:48
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Происшествия

Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
Газета.Ru 12:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное