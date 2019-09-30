Общество
Вести ФМЗарплаты бюджетников с 1 октября вырастут на 4,3%
С сегодняшнего дня зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Зарплаты госслужащих и не попавших под майский указ бюджетников с октября вырастут на 4,3%
ТАСС30 сентября в 17:10
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Общество
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Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич был уволен с должности и.о. завотделения.
Армия и оружие
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Волейбол
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Политика
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Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.