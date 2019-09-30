С сегодняшнего дня зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Зарплаты бюджетников с 1 октября вырастут на 4,3%

Авто Mitsubishi Pajero Sport для Терминатора Японский автопроизводитель презентовал специальную версию внедорожника Pajero Sport, которая разработана по мотивам кинокартины «Терминатор: Темные судьбы».

Происшествия В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.

Шоу-бизнес Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.

Спорт Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.

Культура Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019 Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.

Общество В онкоцентре Блохина уволили и.о. завотделения Менткевича Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич был уволен с должности и.о. завотделения.

Авто ЛДПР внесла в Курскую Думу Закон об отмене транспортного налога В 2011 году на федеральном уровне приняли решение поэтапно увеличивать ставки акцизов на автомобильного топливо и уменьшать ставки транспортного налога с перспективой его полной отмены.

Интернет В Google Maps появится режим инкогнито "При включении режима инкогнито в Google Maps ваши действия в этом приложении не будут сохраняться в истории вашей учетной записи", - отмечается в нем. Корпорация подчеркнула, что владельцы гаджетов, работающих на операционной системе Android, смогут воспользоваться новой функцией уже в этом месяце.

Происшествия Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.

Армия и оружие СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.