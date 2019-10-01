Общество

Мой БрянскМой БрянскЗарплаты бюджетников проиндексируют на 4,3%

Зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3% с 1 октября, сообщает «Интерфакс». Распоряжение главы правительства Дмитрия Медведева размещено на портале правовой информации.
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Бюджетникам начинают индексировать зарплаты

REGNUM01 октября в 00:23

Зарплаты бюджетников, военных и судей вырастут с 1 октября

Вести.Финанс01 октября в 01:51

Вслед за инфляцией: кому и на сколько проиндексируют зарплату с 1 октября

РИАМО01 октября в 02:00

Незаметная прибавка

Российская газета01 октября в 11:04

В России увеличиваются зарплаты бюджетников, оклады военных и судей

Накануне.Ru30 сентября в 22:50

Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

Интерфакс30 сентября в 17:57

Зарплаты 2 млн бюджетников, оклады военных и судей в РФ вырастут на 4,3% с октября

ПРАЙМ30 сентября в 17:18
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 21:10, Ашберн
Культура

Продюсеры «Битвы экстрасенсов» предлагали КВНщикам стать колдунами

РИА Новости вчера в 10:57
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В Евросоюзе появились новые правила получения виз для жителей Донбасса

Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут получить визы в страны ЕС только через консульства на территории Украины, сообщает РБК.
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Театр «Ленком» отказал Поргиной в концерте памяти Караченцова

Людмила Поргина ранее договорилась с руководством «Ленкома» о концерте в честь Николая Караченцова.
Территория новостей 14:19
Гаджеты

Необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp представили в РФ

Газета DAILY 12:38
Политика

Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов

Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Политика

Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»

У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия 19:51
Происшествия

Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева

20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Политика

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

Известия 19:37
Культура

Татьяна Навка высказалась о конфликте с Яной Рудковской

Фигуристка Татьяна Навка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о конфликте с продюсером Яной Рудковской.
Телепрограмма 01:10
Политика

Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
RT на русском 18:15
Финансы

На рубле поставили «крест смерти»

Аналитики Rabobank подчеркивают, что в настоящее время «крест смерти» также сформирован курсом рубля к доллару.
Московский Комсомолец 11:21
Энергетика

Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL

Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
РИА Новости 02:22
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены

Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
РИА Новости 01 октября в 15:43
Политика

Все русскоязычные школы Украины через год перейдут на украинский язык

С сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык обучения.
ТАСС 18:06
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Волейбол

Российские волейболисты на Кубке мира обыграли канадцев

МонаВиста вчера в 04:36
Шоу-бизнес

Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем

Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли снялась обнаженной

Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась для обложки октябрьского выпуска французского журнала Madame Figaro, сообщил портал Дни.ру.
Телеканал 360° 11:55
Шоу-бизнес

Поклонников Леонтьева поразило его детское фото

Life.ru 11:21
Политика

Трамп предложил создать новое СМИ для иновещания из-за CNN

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканала CNN и другие американские СМИ за подачу информации о Штатах и предложил создать новое медиа для иновещания.
РБК 20:58
Единоборства

Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети

Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 07:38
Общество

Россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья

Среди жителей российских городов с населением от 500 тысяч человек самую высокую зарплату для счастья указали москвичи — 212 тысяч рублей в месяц, на втором месте Владивосток с 205 тысячами рублями, на третьем Ростов-на-Дону с 200 тысячами рублей.
Вечерняя Москва 20:51
Транспорт

Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Здоровье

Названо лучшее время для прививки от гриппа

Как отметил другой врач Скотт Поли из Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, несмотря на то, что вакцинацию предпочтительнее делать до конца октября, более поздняя вакцинация также будет полезна, и потому прививки от гриппа должны оставаться доступными даже в сезон болезни.
РЕН ТВ 20:28
Общество

Елена Малышева предложила увеличить пенсионный возраст

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Шоу-бизнес

«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына

Российская модель и победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина обратилась к своему бывшему мужу, экс-королю Малайзии Мухаммаду V с просьбой прекратить прятаться от сына и раздувать скандал из их развода.
Телеканал 360° 17:51
Наука

В Израиле разработана новая вакцина против рака кожи

Израильские ученые информировали о завершении разработки инновационной вакцины, способной эффективно бороться с раком кожи.
Территория новостей 01:31
Армия и оружие

Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 42 летательных аппарата, следует из инфографики, которую публикует в пятницу газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:14
Общество

Росконтроль определил самый вкусный шоколад

Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.
Слово и Дело 17:00
Недвижимость

Шумков подписал закон о новой системе расчета налога на имущество курганцев

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал закон о переходе с 1 января 2020 года на новую систему налогообложения имущества физических лиц.
Znak.com вчера в 02:29
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