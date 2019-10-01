Общество
Кстати.NewsЗарплаты бюджетникам в Иванове все-таки проиндексируют
Сегодня, 4 октября, состоялось третье по счету – внеочередное – заседание трехсторонней комиссии, без согласованного решения которой ивановские бюджетники, оставшиеся за бортом «майских указов» президента, не могли рассчитывать и на прибавку зарплаты с 1 октября.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Зарплаты 2 млн бюджетников, оклады военных и судей в РФ вырастут на 4,3% с октября
ПРАЙМ30 сентября в 17:18
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Гаджеты
В Европе скоро появится новая версия Redmi Note 8 Pro
Позже в Европе появится еще эксклюзивная версия Redmi Note 8 Pro в цвете Midnight Blue.
Astera 02 октября в 06:36
Политика
Задержанную в Иране российскую журналистку освободят
Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик в скором времени освободят.
Lenta.ru 10:11
Армия и оружие
Индийские военные признались, что сами сбили свой вертолет
Вертолет Ми-17 индийских ВВС, который разбился в феврале 2019 года, упал после попадания ракеты.
Вести.Ru 10:08
Происшествия
Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.
РИА Новости 07:19
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Политика
Лукашенко назвал Украину Россией на встрече с Зеленским
Президента Украины Владимира Зеленского рассмешила оговорка белорусского коллеги Александра Лукашенко.
РИА Новости 09:30
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Футбол
Польский журналист: Жамалетдинов может вернуться в ЦСКА, его трансфер провальный
Чемпионат 09:55
Политика
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Шоу-бизнес
Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме»
Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.
Дни.ру 09:14
Наука
В России добыли уникальный алмаз-матрешку
Компания "Алроса" добыла в Якутии двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет.
ТАСС 07:52
Политика
Украина готовится к новому обмену с Россией
Россия и Украина планируют провести новый обмен удерживаемыми лицами уже на следующей неделе.
Русская Планета 01:30
Футбол
Головин занял второе место в голосовании за лучшего игрока «Монако» в сентябре
Полузащитник «Монако» Александр Головин стал вторым в голосовании за лучшего футболиста команды в сентябре.
Sport24.ru 10:13
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Политика
Песков прокомментировал тайное присвоение Чемезову звания Героя России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о присвоении гендиректору "Ростеха" Сергею Чемезову звания Героя России.
Московский Комсомолец 05:46
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru 02 октября в 22:27
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Экономика
Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия вчера в 11:13
Игры
Игра Call of Duty: Mobile вышла на мобильные устройства и ПК
Актуальные Новости 01 октября в 20:09
Авто
Продажи легковых автомобилей в России в сентябре продолжили снижение
По данным АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за период с января по сентябрь 2019 года снизились по сравнению с январем-сентябрем 2018 года на 2% — до 1,297 млн автомобилей.
Rambler News Service 10:12
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19
Общество
Муж отсудил у любовника жены 750 тысяч долларов
Московский Комсомолец 02:30
Гаджеты
Смартфоны Huawei, Samsung и Xiaomi легко взломать, заявили в Google
Уязвимость может дать мошенникам доступ к смартфонам компаний Pixel, Huawei, Oppo, Moto, Samsung, Oreo LG и Xiaomi, говорится в блоге Google Project Zero.
Pravda.Ru 09:47
Экономика
Сбербанк начал принимать платежи за ЖКХ и связь на кассах магазинов
Стартовал проект Сбербанка по приему на кассах магазинов платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь.
РБК 08:46
Политика
Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт
РИА Новости 07:35