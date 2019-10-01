Общество

Мой БрянскМой БрянскЗарплаты бюджетников проиндексируют на 4,3%

Зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3% с 1 октября, сообщает «Интерфакс». Распоряжение главы правительства Дмитрия Медведева размещено на портале правовой информации.
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Бюджетникам начинают индексировать зарплаты

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Зарплаты бюджетников, военных и судей вырастут с 1 октября

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Вслед за инфляцией: кому и на сколько проиндексируют зарплату с 1 октября

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Российская газета01 октября в 11:04

Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

Интерфакс30 сентября в 17:57

Зарплаты 2 млн бюджетников, оклады военных и судей в РФ вырастут на 4,3% с октября

ПРАЙМ30 сентября в 17:18
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Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай»

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Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
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Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
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