Общество
Мой БрянскЗарплаты бюджетников проиндексируют на 4,3%
Зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3% с 1 октября, сообщает «Интерфакс». Распоряжение главы правительства Дмитрия Медведева размещено на портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Зарплаты 2 млн бюджетников, оклады военных и судей в РФ вырастут на 4,3% с октября
ПРАЙМ30 сентября в 17:18
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Наука
В России добыли уникальный алмаз-матрешку
Компания "Алроса" добыла в Якутии двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет.
ТАСС 07:52
Здоровье
Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
Российская газета 01:50
Происшествия
Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.
РИА Новости 07:19
Наука
На берегу Байкала найдены останки ископаемой тропической птицы
Московский Комсомолец 10:36
Политика
Задержанную в Иране российскую журналистку Юзик скоро отпустят
Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик скоро выпустят на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Ирана.
Газета.Ru 10:19
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Футбол
Супруга главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, выступила с критикой наставника команды Виктора Гончаренко.
RT на русском 09:14
Политика
Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай»
В Сочи прошло основное заседание дискуссионного клуба "Валдай", передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:44
Фигурное катание
Медведева победила на Shanghai Trophy
RT на русском 09:23
Политика
Лукашенко назвал Украину Россией на встрече с Зеленским
Президента Украины Владимира Зеленского рассмешила оговорка белорусского коллеги Александра Лукашенко.
РИА Новости 09:30
Наука
Теломераза может защищать раковые клетки
Naked Science вчера в 14:48
Политика
Путин рассказал о помощи Китаю в обороне
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия помогла КНР создать специальную систему, которая рассказывает о ракетном нападении.
Газета.Ru вчера в 16:29
Политика
Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru 05:41
Происшествия
В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка рейса из Грозного в Москву
Самолет, летевший из Грозного в Москву, экстренно приземлился накануне вечером в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья ребенка, который находился на борту.
ТАСС 00:33
Гаджеты
Microsoft представила массу продуктов под маркой Surface
Microsoft обещает массу оптимизаций для нового чипа, так что плюсы от сотрудничества наверняка почувствуют и владельцы других чипов Ryzen.
3DNews 02 октября в 17:30
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Космос
NASA опубликовало аудио со звуками Марса
Национальное аэрокосмическое агентство США NASA разместило аудиозапись, которая содержит звуки, записанные на Марсе.
iReactor вчера в 08:59
Интернет
Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru вчера в 16:45
Политика
Новак назвал критерии определения цены транзита газа через Украину
Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, каким образом будет формироваться цена на транзит газа через территорию Украины.
Газета.Ru 10:43
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак»
Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».
KrasNews.com 02 октября в 23:46
Политика
Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт
РИА Новости 07:35
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Pravda.Ru 07:50
Происшествия
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли два человека
Ранним утром в Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида" в результате тройного столкновения - грузового автомобиля Renault Magnum, "Газели" и легкового авто Chevrolet Aveo - погибли два человека.
Российская газета 02:50
Общество
Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей
Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.
Российская газета 08:40