Общество

АБНАБНУ военных и бюджетников вырастут зарплаты с 1 октября

С 1 октября в России начнут действовать нормативные акты, которые определяют прибавку к зарплатам силовиков и сотрудников федеральных ведомств на 4,3%. Прибавку получат военнослужащие, работники МВД, ФСИН, ФТС и федеральной противопожарной службы.
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