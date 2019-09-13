Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

с чего всё началось

Индексация коснется не вошедших в майский указ президента от 2012 года работников бюджетных учреждений и осуществится 1 октября 2020 года. Повышение зарплат ожидает сотрудников социальных и научных учреждений, гидреметеорологов, работников медико—социальных служб, ветлабораториях и других.

Зарплаты бюджетников проиндексируют на 4% в 2020 году

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