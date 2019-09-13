Экономика
РИА НовостиРаботникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
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Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Кино
Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли»
В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.
Культуромания 07:52
Шоу-бизнес
Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе
Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.
РИА Новости 08:52
Политика
В ФАС предложили ослабить ограничения на рекламу пива
В России нужно ослабить ограничения на рекламу пива и отечественного вина, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.
Интерфакс 08:32
Общество
56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца
Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.
Super.ru вчера в 11:09
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Хоккей
Сегодня СКА первый раз в сезоне сразится с ЦСКА
В Петербурге вечером 13 сентября пройдет первое армейское дерби нового сезона Континентальной хоккейной лиги, местный СКА сразится с ЦСКА.
Петербургский дневник 01:18
Шоу-бизнес
Заворотнюк расскажет о своем состоянии
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов, передает агентство "Москва" со ссылкой на концертного директора актрисы Стаса Христова.
Газета.Ru 08:28
Политика
Регулятор ФРГ пригрозил «Газпрому» штрафом из-за OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили о намерении оштрафовать российскую компанию «Газпром», если она нарушит решение суда ЕС по газопроводу OPAL.
RT на русском 07:10
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Экономика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Кино
Создатели «Мстителей» назвали проекты Marvel, которые их привлекают
Американские режиссеры Энтони и Джозеф Руссо рассказали, что после того, как студия Disney объединилась с Fox, появилось множество новых проектом, к которым их могут привлечь, сообщает NME.
РИА Новости 02:08
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Политика
Украина передала России списки для нового обмена заключенными
Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.
Lenta.ru 07:02
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета вчера в 07:50
Армия и оружие
На Украине объяснили невозможность объявить войну России
Украина не может объявить войну России, поскольку та владеет ядерным оружием.
Lenta.ru 09:04
Общество
На каждой пятой заправке в России недоливают бензин
Почти пятая часть российских АЗС (19%) недоливают топливо, а 9% к тому же продают некачественное горючее.
Уралинформбюро 00:01
Здоровье
В новгородской детской больнице врачи объявили итальянскую забастовку
Областная детская клиническая больница (ОДКБ) в Великом Новгороде, где врачи четырех отделений объявили об итальянской забастовке, которая подразумевает отказ от сверхурочной работы, действует в обычном режиме, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 09:20
Гаджеты
У Xiaomi Mi 9 Lite нашлось отличие от Xiaomi CC9
Как считалось ранее, отличий между Xiaomi CC9 и Xiaomi Mi 9 Lite выявлено не было, но все-таки одно различие удалось найти, речь идет о расположении логотипов на задней панели устройства.
Live24 09:19
Экономика
Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет
По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации.
Ведомости 05:31
Политика
Зеленский призвал Запад сохранить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении России.
RT на русском 03:13
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Кино
Netflix случайно «слил» дату премьеры «Ведьмака»
В соцсетях компании Netflix случайно проболтались о дате выхода одного из самых ожидаемых сериалов этого года - "Ведьмак".
Российская газета вчера в 14:25
Авто
Сертификацию автосервисов предложили ввести в России
В РоАД отмечают, что теневые сервисы несут опасность для дорожного движения, ввиду отсутствия должного оборудования и оснащения, а так же прозрачного налогообложения.
ГЛАС.RU 01:36
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с «Зенитом»
Тульские Известия 04:44
Футбол
Сёмин пригласил школьника с причёской Ибрагимовича в «Локомотив»
Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Юрий Сёмин пригласил мальчика, которого руководство сибирской школы заставляло перейти на домашнее обучение из-за причёски своего футбольного кумира Златана Ибрагимовича, в гости к «железнодорожникам».
News.ru 08:23
Армия и оружие
Лавров заявил о завершении войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» заявил, что война в Сирии подошла к концу и страна постепенно возвращается к мирной жизни.
RT на русском вчера в 19:20