Экономика
РБКЧто изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено вчера в 23:45, Ашберн
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте.
Lenta.ru вчера в 22:19
Космос
«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой
Дни24 вчера в 18:00
Политика
Новак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2»
Москва рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2" в заявленном маршруте, но при этом существуют и другие варианты, сообщил Новак.
Экономика сегодня вчера в 02:51
Армия и оружие
На авиабазе Хмеймим к ноябрю будут готовы укрытия для вертолетов
Сборные металлические укрытия для размещения вертолетов ВС РФ на российской авиабазе Хмеймим в Сирии будут готовы к ноябрю.
Российская газета вчера в 22:31
Общество
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM вчера в 20:10
Армия и оружие
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».
Известия вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК вчера в 04:45
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском 01 октября в 03:24
Армия и оружие
На Украине называют условия отвода войск на Донбассе
Одним из этапов минских договорённостей является разведение войск – отвод от линии соприкосновения на Донбассе.
Военное обозрение вчера в 22:53
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБК вчера в 17:01
Происшествия
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.
РИА Новости вчера в 23:19
Происшествия
Грузовик сбил крокодила в Подмосковье
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.
Известия вчера в 16:01
Политика
Лавров объяснил подписание «формулы Штайнмайера» на отдельных листах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "протокольно-косметической историей" подписание отдельных писем о согласии с "формулой Штайнмайера" для каждого участника контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины.
Инфорос вчера в 08:55
Политика
Путин завтра проведёт важное совещание по модернизации здравоохранения
Президент Владимир Путин завтра проведёт важное совещание, которое будет посвящено модернизации первичного звена здравоохранения.
Life.ru 01 октября в 08:55
Кино
Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры
ИА InterMedia 01 октября в 13:58
Происшествия
Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота»
Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 12:23
Политика
В Нидерландах намерены расследовать роль Украины в крушении MH17
Нижняя палата парламента Нидерландов потребовала от правительства страны расследовать роль Украины в крушении лайнера Boeing над Донецком, выполнявшего рейс MH17, передает сайт nos.nl.
Дождь вчера в 04:31
Космос
В США назвали «изменившие историю» провальные пуски России
Изменившим историю Popular Mechanics назвало пуск 5 декабря 2010 года с Байконура «Протон-М» с РБ ДМ-03 с тремя космическими аппаратами (КА) «Глонасс-М», в ходе которого из-за превышения на 1 582 килограмма заправленного в бак окислителя разгонного блока жидкого кислорода третья ступени ракеты вместе с РБ и КА утонула.
Lenta.ru вчера в 17:12
Здоровье
Жительница Челябинска после ЭКО родила больного ребенка
АиФ Челябинск вчера в 06:25
Происшествия
В Красноярском крае на путях погиб мужчина
Городские новости. Красноярск вчера в 23:18
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
Известия 01 октября в 23:15
Происшествия
Пропавших на лодке мужчин в Хабаровском крае ищут с помощью вертолета
МЧС России направили на поиски двух мужчин, пропавших 28 сентября, вертолет со спасателями, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
REGNUM вчера в 22:27
Политика
Посол США в РФ рассказал о срыве встречи Путина и Трампа
Покидающий Россию посол США Джон Хантсман заявил, что задержание украинских моряков в Керченском проливе нарушило планы переговоров между президентами США и РФ.
Росбалт вчера в 15:29
Культура
Скончался композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
На 85 году жизни скончался известный композитор Гия Канчели. Об этом сообщает РИА "Новости".
Neva.Today вчера в 03:09
Здоровье
В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить
Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39% у мужчин и 36% у женщин, "при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", подчеркивается в исследовании.
ТАСС 01 октября в 06:51
Наука
Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся в Антарктиде
Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде, свидетельствуют данные спутникового мониторинга.
Sibnet Новости 01 октября в 04:49
Хоккей
Салак пропустил 7 голов в первом матче за рижское «Динамо»
Рижское «Динамо» проиграло «Авангарду» (0:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sports.ru вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru 01 октября в 12:00
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой
Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
ТАСС вчера в 11:18