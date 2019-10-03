Общество
Вести ФМЗарплаты бюджетников с 1 октября вырастут на 4,3%
С сегодняшнего дня зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Армия и оружие
При обстрелах армией Киева на территории ДНР повреждены три дома и ЛЭП
В результате обстрелов украинскими войсками была повреждена линия электропередачи в населённых пунктах Коминтерново и Зайцево.
REGNUM вчера в 15:00
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья
Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru вчера в 14:47
Политика
Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина
Шведская школьница и эко-активистка 16-летняя Грета Тунберг поменяла свой профиль в Twitter после того, как президент России Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
Российская газета 01:04
Армия и оружие
В Минобороны оценили информацию об испытаниях С-500 в Сирии
Напомним, ранее газета «Известия», ссылаясь на информацию, предоставленную источниками в Минобороны и военно-промышленном комплексе, распространила сведения, согласно которым на территории САР прошли проверку важнейшие элементы системы противовоздушной обороны РФ С-500 «Прометей».
Журналистская правда 02 октября в 05:55
Происшествия
В Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар на складе
В Колпинском районе Санкт-Петербурга возник пожар на складе.
Вести.Ru 00:30
Политика
Путин выступил на заседании клуба «Валдай»
В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 14:05
Здоровье
Смертельную болезнь сына британка определила по фото
Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.
Gazeta.SPb вчера в 08:07
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС вчера в 01:15
Происшествия
Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде
В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Интернет
Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru вчера в 16:45
Политика
Польша назвала сроки полного отказа от российского газа
Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Lenta.ru 00:36
Здоровье
Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.
Известия вчера в 21:27
Кино
Джордж Мартин поблагодарил Якутию за народный «Оскар»
Автор саги "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин записал специальное видеообращение, в котором поблагодарил якутян за народную премию "Оскар".
ИА InterMedia вчера в 06:23
Происшествия
В Туве нашли живым потерявшегося в тайге мальчика
РБК вчера в 03:18
Культура
Продюсеры «Битвы экстрасенсов» предлагали КВНщикам стать колдунами
РИА Новости 02 октября в 10:57
Здоровье
Девять врачей онкоцентра имени Блохина подали заявления об увольнении
30 сентября группа врачей НИИ ДОиГ записала видеообращение, в котором обвинила руководство в травле и под угрозой увольнения 26 сотрудников потребовала его отстранения и прозрачного начисления зарплат.
Известия 02 октября в 09:18
Футбол
Дмитрий Комбаров объяснил, почему ушел из «Спартака» вслед за Глушаковым
РИА Новости вчера в 07:45
Хоккей
Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил первый гол за новую команду.
Sport24.ru вчера в 20:17
Экономика
Уральские регионы вошли в рейтинг аутсайдеров по росту экономики
В десятку регионов-ожидаемых аутсайдеров вошли Пермский край и Челябинская область, где прогнозируется среднегодовой рост ВРП на 1,6%. При этом в пресс-службе минэкономразвития Челябинской области с данными не согласились.
URA.Ru 01:29
Политика
В Казани ответили Соловьеву, который назвал жителя Татарии мразью
В Татарии прокомментировали слова телеведущего Владимира Соловьева, который кричал на жителя республики во время радиоэфира и называл его мразью.
REGNUM вчера в 17:27
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия вчера в 19:12
Кино
В Сети появились кадры со съемок второй части «Аватара»
Режиссер Джеймс Кэмерон опубликовал на странице в социальной сети фотографию со съемок второй части фантастического фильма «Аватар».
Слово и Дело вчера в 19:23
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
Политика
Русскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык
С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут к обучению на украинском языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщил 3 октября телеканал «Прямой».
REGNUM 01:20
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Политика
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова Владимира Путина о работе российских СМИ, заявила, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением Украины.
РИА Новости вчера в 16:16
Политика
МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен заключенными с Россией, который должен пройти уже на следующей неделе.
Российская газета 00:31