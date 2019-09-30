Общество

Вести ФМВести ФМЗарплаты бюджетников с 1 октября вырастут на 4,3%

С сегодняшнего дня зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

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