Общество
Вести ФМЗарплаты бюджетников с 1 октября вырастут на 4,3%
С сегодняшнего дня зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Зарплаты госслужащих и не попавших под майский указ бюджетников с октября вырастут на 4,3%
ТАСС30 сентября в 17:10
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Рогозин заверил, что центр впервые выйдет на чистую прибыль в 2024 году.
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В Париже мужчина напал на полицейских в участке
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Sputnik Южная Осетия вчера в 12:13
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Фондовые торги в США завершились крупным падением ключевых индексов
Торги на Нью-йоркской фондовой бирже в среду закрылись крупным падением ключевых индексов.
ТАСС вчера в 18:16
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Волочкова нашла свои плюсы в осенних купаниях в ледяной купели
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Путин оценил выступление Греты Тунберг
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Путин устроил кадровые перестановки в силовых ведомствах
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.
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Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
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Российская газета 04:58
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Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
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